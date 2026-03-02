桃園社工進用率年年降 去年僅8成

社工工作多元且辛苦，桃市府每年表揚績優社工，感謝社工的無私付出。（社會局提供）

人力缺口136人 市府將改善工作環境 建構前端預防機制與早期介入

社工工作多元且辛苦，導致社工離職率高，各縣市都在鬧「社工荒」；桃園市社會安全網專業人力編制員額雖逐年提高，進用率卻是年年下降，去年編制員額六八三人，實際進用五四七人，進用率僅八十．一％，人力缺口達一三六人，今年進入社會安全網二．〇，桃園市政府跨局處報告桃園市社安網執行成效，市長張善政表示，第一線社工長期承擔高壓工作環境，單靠事後補救或單純增加人力難以根本解決問題，將持續優化社工工作環境，同時建構更完整的前端預防機制與早期介入策略。

保護性個案通報 去年達4.5萬件

桃園市人口突破二三五萬人，是六都人口成長最快城市，社會問題也隨之增加，其中，桃園市脆弱家庭通報量連年升高，二〇二四年為一萬〇〇八八件、去年增至一萬〇四八九件，保護性個案通報更達四萬五四一八件。

工作環境高壓 薪資福利跟不上

不過，社工工作環境高壓、多元，薪資福利制度跟不上，長期以來社工存在離職率高、新人不願加入的問題，即使社安網專業人力員額編制年年提高，進用率卻呈現逐年下滑趨勢，以桃園市來說，二〇二二年進用率九十一％，二〇二三年降至八十七％、二〇二四年八十五．六％，去年僅八十．一％，顯示人力補實與留任壓力皆高。

社會局表示，社安網體系涵蓋社政、衛政、教育、警政、家庭、社區，除了持續優化社工工作環境，中央也已提高社工職等天花板，地方則持續優化辦公環境、提供心理支持等，而近年持續鼓勵社區協助通報，「多一點雞婆、少一點遺憾」，不管家庭遇到大小困難，能夠第一時間通報並由社工介入，有助提高前端的預防性，避免等到事態重才介入而大幅增加成本。

張善政說，市府將持續優化社工工作環境留住社工，並建構更完整的前端預防機制與早期介入策略，在妥善處理高風險個案外，更責成相關局處將重點延伸至尚未達到危機門檻，但已有預先徵兆的家庭與青少年，同時透過跨局處資料盤點與整合分析，建立更精準的預警辨識系統，提升整體社安網運作效能與韌性。

社會局長陳寶民表示，家庭問題多元且相互交織，須仰賴跨局處與跨專業協作，才能提供完整且有效的服務，而社安網不僅是政府責任，更需要社區共同參與，鼓勵民眾成為守門者，讓需要幫助的家庭能及早被發現，及早銜接資源。

