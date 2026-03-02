為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園社工進用率年年降 去年僅8成

    2026/03/02 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    社工工作多元且辛苦，桃市府每年表揚績優社工，感謝社工的無私付出。（社會局提供）

    社工工作多元且辛苦，桃市府每年表揚績優社工，感謝社工的無私付出。（社會局提供）

    人力缺口136人 市府將改善工作環境 建構前端預防機制與早期介入

    社工工作多元且辛苦，導致社工離職率高，各縣市都在鬧「社工荒」；桃園市社會安全網專業人力編制員額雖逐年提高，進用率卻是年年下降，去年編制員額六八三人，實際進用五四七人，進用率僅八十．一％，人力缺口達一三六人，今年進入社會安全網二．〇，桃園市政府跨局處報告桃園市社安網執行成效，市長張善政表示，第一線社工長期承擔高壓工作環境，單靠事後補救或單純增加人力難以根本解決問題，將持續優化社工工作環境，同時建構更完整的前端預防機制與早期介入策略。

    保護性個案通報 去年達4.5萬件

    桃園市人口突破二三五萬人，是六都人口成長最快城市，社會問題也隨之增加，其中，桃園市脆弱家庭通報量連年升高，二〇二四年為一萬〇〇八八件、去年增至一萬〇四八九件，保護性個案通報更達四萬五四一八件。

    工作環境高壓 薪資福利跟不上

    不過，社工工作環境高壓、多元，薪資福利制度跟不上，長期以來社工存在離職率高、新人不願加入的問題，即使社安網專業人力員額編制年年提高，進用率卻呈現逐年下滑趨勢，以桃園市來說，二〇二二年進用率九十一％，二〇二三年降至八十七％、二〇二四年八十五．六％，去年僅八十．一％，顯示人力補實與留任壓力皆高。

    社會局表示，社安網體系涵蓋社政、衛政、教育、警政、家庭、社區，除了持續優化社工工作環境，中央也已提高社工職等天花板，地方則持續優化辦公環境、提供心理支持等，而近年持續鼓勵社區協助通報，「多一點雞婆、少一點遺憾」，不管家庭遇到大小困難，能夠第一時間通報並由社工介入，有助提高前端的預防性，避免等到事態重才介入而大幅增加成本。

    張善政說，市府將持續優化社工工作環境留住社工，並建構更完整的前端預防機制與早期介入策略，在妥善處理高風險個案外，更責成相關局處將重點延伸至尚未達到危機門檻，但已有預先徵兆的家庭與青少年，同時透過跨局處資料盤點與整合分析，建立更精準的預警辨識系統，提升整體社安網運作效能與韌性。

    社會局長陳寶民表示，家庭問題多元且相互交織，須仰賴跨局處與跨專業協作，才能提供完整且有效的服務，而社安網不僅是政府責任，更需要社區共同參與，鼓勵民眾成為守門者，讓需要幫助的家庭能及早被發現，及早銜接資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播