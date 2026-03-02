後龍慈雲宮攻炮城 連3晚開炸

後龍鎮慈雲宮「攻炮城」民俗活動，一連三天晚間六點半在廟埕登場。 （民眾提供）

喜迎元宵，苗栗縣後龍鎮保留傳承二百多年、登錄為苗栗縣無形文化資產的「攻炮城」民俗活動，於昨起一連三天晚間六點半，在慈雲宮前廟埕登場，歡迎民眾前往體驗挑戰，拿金幣、家電等獎品。

慈雲宮攻炮城最早源於清領時期，相傳早年因瘟疫肆虐，地方鄉親求助媽祖庇佑，獲指示要在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮驅趕瘟神，後來疫情也不再蔓延，於是此民間習俗就傳承至今，演變成元宵節的重要活動，二〇〇九年獲登錄為苗栗縣無形文化資產。

今年攻炮城慶元宵系列，適逢建廟二百八十五週年，除延續攻炮城民俗，前晚邀請金鐘最佳綜合藝術電視節目《超級夜總會》到廟前廣場錄影。澎恰恰、許效舜、苗可麗三位主持人詼諧有趣的對白令人捧腹、載歌載舞的精彩節目，也博得滿堂彩。

兼任慈雲宮主任委員的縣議長李文斌表示，重頭戲「攻炮城」於三月一至三日晚間六點半在慈雲宮前廟埕熱鬧登場，歡迎民眾挑戰拿金幣、家電等大獎。

攻炮城活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，成功擲入引發爆竹，即獲獎；視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈豐富。

