    首頁 > 生活

    捷運南環段施工 木柵路一段縮減車道恐塞

    2026/03/02 05:30 記者董冠怡／台北報導
    捷運南環段在木柵路一段架設圍籬施工。 （記者董冠怡攝）

    捷運南環段在木柵路一段架設圍籬施工。 （記者董冠怡攝）

    捷運環狀線南環段橫跨台北市的文山區、新北市的新店區，設置六座地下車站，考試院及國家考場旁設的「Y04站」，木柵路一段七十巷至辛亥路間已在二月廿八日架設圍籬將施工，工期預計兩年；昨記者走訪，雖是假日，已有塞車跡象，今逢道路縮減後首個上班日，警方嚴陣以待，估將出動十七人巡視，加強疏導車流。

    台北市捷運工程局表示，南環段「CF670」區段標Y04站施工期兩年，包含南側人行道削減、擋土排樁、管線遷移等，木柵路一段七十巷至辛亥路間，雙向各剩一車道，木柵路二、三段也陸續施工，行經工區需配合依速限行駛，恐難以避免塞車，建議民眾改道木新路、興隆路。

    鄰近工區的世新大學學生受訪說，平常騎機車，在木柵路一段平日上下班尖峰就容易塞車回堵，離峰從住家騎到學校約五分鐘，尖峰要多花二至三倍時間，紅綠燈數量又多，如今捷運施工縮減車道，公車、汽車、機車甚至有時還會有砂石車共道，相當危險，之後經過會更加小心。

    市警局文山一分局指出，已在周邊的木柵路一段一九一巷、試院路單號及木柵、辛亥路口等地規劃八名警力，並有機動處理小組，今天早上七點至九點，另增九名義交疏導。

