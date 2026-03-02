為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水老街演出音量擾民 新北市府：加強管理

    2026/03/02 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    新北市淡水老街金色水岸街頭藝人被投訴表演聲音太大，影響周邊居民生活作息，也造成遊客休憩不便。高灘地工程管理處表示，已暫停兩處鄰近住宅區的申請點位，另有三處要求表演者調整擴音設備方向；環保局回應，如接獲陳情並查有違規，將依法處理。

    市議員陳偉杰說，接獲里民陳情後，會同文化局、淡水區公所等單位會勘，研擬改善方案，未來將追蹤執行情形，保障街頭藝人表演權益，也提供居民安靜、舒適的生活與休憩環境。

    市議員鄭宇恩表示，目前金色水岸街頭藝人申請規範並未明文訂定擴音設備的音量上限與量測標準，只是要求「以觀眾適宜聆聽為主」，並遵守噪音管制法，執行有困難，加上涉及多個單位，應建立具體、可量化且可執行的管理制度。

    文化局回應，各展演場域的使用規範與現場秩序維護，均由場地管理單位依權責執行，如有不符規定，依規定輔導或處理。

    高灘處表示，市府一月底辦理會勘，先暫停二處鄰近住宅區的申請點位，另有三處已要求表演者調整擴音設備方向，避免朝向住宅區，將滾動檢討。

    環保局說，統計二〇二五年一月一日至二〇二六年三月一日，共受理卅件陳情，均已派員稽查，未發現違反環保法規情事。

    熱門推播