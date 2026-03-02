為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民調反超李四川 蘇巧慧：提政績獲認同

    2026/03/02 05:30 記者黃政嘉、羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，她勤跑基層、提政績及願景，努力爭取市民認同。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，她勤跑基層、提政績及願景，努力爭取市民認同。（記者黃政嘉攝）

    二〇二六年新北市長選情，根據民進黨內民調，民進黨參選人蘇巧慧不管是在國民黨李四川及民眾黨黃國昌「三腳督」情況下，或蘇巧慧與李四川二人對決，蘇民調皆超越李。蘇巧慧昨受訪表示，她與民進黨議員或參選人都勤跑基層，提出政績和願景，努力爭取認同。

    蘇巧慧與民進黨立委吳秉叡、新北市議員林秉宥等人昨到新莊武聖廟參拜，對於民調反超李四川，蘇巧慧回應，她和議員或議員參選人平時勤走基層，傾聽民意，且提出政績，證明自己的努力和能力，也提出更多願景。

    林秉宥說，蘇巧慧過去不管是市政議題或地方情感的建立，努力眾所皆知，雖然李四川還沒正式投入新北市長選舉，但黨內嚴陣以待，希望年底有好成績。

    民進黨新北市議員初選民調執行時程訂在三月廿三日至廿九日，第三選區（新莊）包含現任議員林秉宥、翁震州、市議員參選人陳岱吟、吳奕萱與翁昭仁競爭，預計提名四席。蘇巧慧強調，待初選後與勝出者一起組成最強的新北隊。

    另外，蘇巧慧昨再推出第八支「會做事、事做對」影片，主打她自二〇一九年起推動的「公共出借權」政策，透過修法與跨部會協調，將適用範圍擴大至全國市立圖書館，補償酬金由四十六萬元提高至一四一〇萬元，逾二千五百名著作人受惠，盼建立「借書也能支持創作」的正向循環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播