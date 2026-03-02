民調反超李四川 蘇巧慧：提政績獲認同

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，她勤跑基層、提政績及願景，努力爭取市民認同。（記者黃政嘉攝）

二〇二六年新北市長選情，根據民進黨內民調，民進黨參選人蘇巧慧不管是在國民黨李四川及民眾黨黃國昌「三腳督」情況下，或蘇巧慧與李四川二人對決，蘇民調皆超越李。蘇巧慧昨受訪表示，她與民進黨議員或參選人都勤跑基層，提出政績和願景，努力爭取認同。

蘇巧慧與民進黨立委吳秉叡、新北市議員林秉宥等人昨到新莊武聖廟參拜，對於民調反超李四川，蘇巧慧回應，她和議員或議員參選人平時勤走基層，傾聽民意，且提出政績，證明自己的努力和能力，也提出更多願景。

林秉宥說，蘇巧慧過去不管是市政議題或地方情感的建立，努力眾所皆知，雖然李四川還沒正式投入新北市長選舉，但黨內嚴陣以待，希望年底有好成績。

民進黨新北市議員初選民調執行時程訂在三月廿三日至廿九日，第三選區（新莊）包含現任議員林秉宥、翁震州、市議員參選人陳岱吟、吳奕萱與翁昭仁競爭，預計提名四席。蘇巧慧強調，待初選後與勝出者一起組成最強的新北隊。

另外，蘇巧慧昨再推出第八支「會做事、事做對」影片，主打她自二〇一九年起推動的「公共出借權」政策，透過修法與跨部會協調，將適用範圍擴大至全國市立圖書館，補償酬金由四十六萬元提高至一四一〇萬元，逾二千五百名著作人受惠，盼建立「借書也能支持創作」的正向循環。

