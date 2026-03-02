春遊林口賞櫻 竹林山觀音寺浪漫

林口竹林山觀音寺是春季賞櫻勝地。（記者羅國嘉攝）

春天來報到，新北市林口區竹林山觀音寺迎來賞櫻時節，寺院四周遍植櫻花，粉色花海點綴莊嚴典雅的廟宇建築，交織出詩意盎然的春日景致；鶯歌區永吉公園櫻花、炮仗花接力盛開，百花爭艷，花期延續至三、四月。

花兒與藍天、古剎相互輝映

綠美化環境景觀處處長林俊德指出，竹林山觀音寺為林口地區信仰中心，也是新北熱門賞櫻景點之一。寺內山櫻、吉野櫻與八重櫻等品種，自一月底至三月間接續綻放，將寺院妝點成粉紅花園，目前山櫻花期已近尾聲，吉野櫻蓄勢待發，粉嫩花朵沿著階梯與庭園水池綻放，與藍天、古剎相互輝映，畫面唯美浪漫。

三芝、淡水吉野櫻 中下旬綻放

林俊德說，三芝區三生步道以吉野櫻為主，花期落在三月中下旬；淡水無極天元宮吉野櫻花期，預計三月中下旬展開。

土城希望之河為新北櫻花較晚盛開的地點之一，以昭和櫻為主，花期約三月中下旬，園區位於市區，步道平緩便利，水畔種植成排櫻花，民眾不必遠赴郊區也能賞櫻。

鶯歌永吉公園 炮仗花競豔

鶯歌區永吉公園炮仗花、櫻花陸續綻放，橘色、桃粉色彩相間、層次豐富，二月起山櫻花率先綻放，接續墨染櫻展現淡雅花姿，粉白花朵點綴步道與草地，隨風搖曳，瀰漫浪漫春意。鶯歌區長曾明華說，公園花季將一路延續到三月，另設有親子遊戲場，歡迎民眾賞花、拍美照。

此外，炮仗花的橙紅花朵垂掛成廊，如同迎春的鞭炮，象徵喜氣與祝福，盛開時形成壯觀的橙紅花海，在陽光映照下格外耀眼。景觀處建議，上午與傍晚光線柔和，是捕捉炮仗花層次與色彩的最佳時段。

淡水天元宮櫻花林美極了。（記者羅國嘉攝）

