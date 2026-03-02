為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春遊林口賞櫻 竹林山觀音寺浪漫

    2026/03/02 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    林口竹林山觀音寺是春季賞櫻勝地。（記者羅國嘉攝）

    林口竹林山觀音寺是春季賞櫻勝地。（記者羅國嘉攝）

    春天來報到，新北市林口區竹林山觀音寺迎來賞櫻時節，寺院四周遍植櫻花，粉色花海點綴莊嚴典雅的廟宇建築，交織出詩意盎然的春日景致；鶯歌區永吉公園櫻花、炮仗花接力盛開，百花爭艷，花期延續至三、四月。

    花兒與藍天、古剎相互輝映

    綠美化環境景觀處處長林俊德指出，竹林山觀音寺為林口地區信仰中心，也是新北熱門賞櫻景點之一。寺內山櫻、吉野櫻與八重櫻等品種，自一月底至三月間接續綻放，將寺院妝點成粉紅花園，目前山櫻花期已近尾聲，吉野櫻蓄勢待發，粉嫩花朵沿著階梯與庭園水池綻放，與藍天、古剎相互輝映，畫面唯美浪漫。

    三芝、淡水吉野櫻 中下旬綻放

    林俊德說，三芝區三生步道以吉野櫻為主，花期落在三月中下旬；淡水無極天元宮吉野櫻花期，預計三月中下旬展開。

    土城希望之河為新北櫻花較晚盛開的地點之一，以昭和櫻為主，花期約三月中下旬，園區位於市區，步道平緩便利，水畔種植成排櫻花，民眾不必遠赴郊區也能賞櫻。

    鶯歌永吉公園 炮仗花競豔

    鶯歌區永吉公園炮仗花、櫻花陸續綻放，橘色、桃粉色彩相間、層次豐富，二月起山櫻花率先綻放，接續墨染櫻展現淡雅花姿，粉白花朵點綴步道與草地，隨風搖曳，瀰漫浪漫春意。鶯歌區長曾明華說，公園花季將一路延續到三月，另設有親子遊戲場，歡迎民眾賞花、拍美照。

    此外，炮仗花的橙紅花朵垂掛成廊，如同迎春的鞭炮，象徵喜氣與祝福，盛開時形成壯觀的橙紅花海，在陽光映照下格外耀眼。景觀處建議，上午與傍晚光線柔和，是捕捉炮仗花層次與色彩的最佳時段。

    淡水天元宮櫻花林美極了。（記者羅國嘉攝）

    淡水天元宮櫻花林美極了。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播