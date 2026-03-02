資源再生 新北舊衣回收年逾5千噸

大街小巷隨處可見舊衣回收箱成為社福資源，也減少垃圾量。（記者翁聿煌攝）

環局籲從源頭減量 回收1件衣服 減4.2公斤碳排

記者翁聿煌／專題報導

全球氣候變遷，民眾環保意識提升，許多資源都能回收再利用，達到垃圾減量。根據統計，新北市二〇二四年共回收五三二八噸舊衣，估算每回收一件衣服，可減少約四．二公斤碳排放量，但近年受到「快時尚」影響，衣物輕薄易破損不利回收，加上處理成本增加，舊衣回收量有減少趨勢。

快時尚衣物輕薄 回收量漸減

環保局長程大維指出，新北市舊衣回收政策已從單純的資源回收，提升至「有責任的消費」，呼籲民眾購買衣服前多思考、丟棄前多篩選，才能減輕環境壓力，源頭減量是解決舊衣危機的唯一解方，新北市的舊衣回收箱是為了讓「優質資源」再生，而非「快時尚廢棄物」的終點站，希望讓每一件舊衣都能在對的地方找回價值，達成永續目標。

環保局循環資源科長鄧筱光表示，根據環保人士估算，每回收一件衣服可以減少約四．二公斤碳排放量，回收一件T恤能省下兩千五百公斤水量。新北市立案的身心障礙福利機構或以身心障礙者為服務對象的團體，可向環保局申請設置舊衣收集再利用設施，盈餘嘉惠社福團體。

回收成本增加 承包商微利

根據統計，新北市二〇二四年有五十三家身心障礙福利機構申請，設有四一五五處舊衣回收箱，共回收五三二八噸舊衣，扣除成本及必要支出，實際收益約二一七萬元；二〇二五年核准四十四家身心障礙福利機構設置三四二三處舊衣回收箱，截至九月底，舊衣回收量約三九〇四噸，實際收益約四十萬元。

鄧筱光說，近年流行「快時尚」，衣物輕薄容易破損不利回收，舊衣回收點減少，回收量也隨之減少，顯示廠商設置回收箱點的意願降低，主因為舊衣回收成本增加，其中能再利用或轉售的衣物比例減少，使承包商無利可圖。

廢料再研發改製 垃圾變黃金

泰山區久泰環保是北部地區規模最大的舊衣回收商，每月回收量約五百噸、每年達六千噸。久泰環保負責人吳基正表示，質量良好的二手衣外銷至非洲及東南亞等國家，無法轉售的廢料，近年與紡織產業綜合研究所和企業合作，改製成低階的汽車隔熱棉、地毯和抹布，並開發出聚酯材再利用，提升資源回收效益，落實「垃圾變黃金」。

處理舊衣人力成本高，承包商無利可圖，回收量漸減。（記者翁聿煌攝）

