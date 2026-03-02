彰化二手物募集逾千件 大品牌家電超新

彰化縣環保局發起二手物募集活動，獲得全台熱烈響應，現場堆滿功能完好的小家電與股東會紀念品。（彰化縣環保局提供）

為推動減廢生活，彰化縣環保局農曆年前推動「二手物募集計畫」至今收到逾千件物品，不乏空氣清淨機、氣炸鍋等家電，品質七、八成新，更有未拆封的股東會紀念品。環保局表示，民眾熱烈響應，為募集循環平台注入資源，也讓物品找到新主人，延長使用壽命。

部分贈弱勢、社福團體

環保局去年底在溪州焚化廠旁的彰南運動休閒園區，設立「彰化縣募集循環良所」作為二手物募集、整理與交換的固定據點。許多來自台北、台中、嘉義及高雄的民眾主動寄送物資，募集種類除家電外，還包括書籍、文具、玩具公仔、咖啡機及桌上型水冷扇等。

環保局長江培根表示，這次募集物資良率極高，電器功能狀況都還不錯，也有大品牌的除濕機與空氣清淨機等，這些對於有需求的人來說實用性極高，募集計畫讓「惜物、共享」的觀念在生活中實踐。

這批物資經篩選整理後，部分將留在「循環良所」供民眾進行資源回收物兌換或二手物交換，另一部分則轉贈弱勢團體與社福機構。活動至廿七日，民眾若有功能正常且可再利用的物品，仍可郵寄到彰化縣環境保護局環境工程科或親送到鄉鎮市清潔隊。

大型家具清運今起收費

另外，彰化公所昨天起增加家具清除處理費用，針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具，只要是單一個物品，都要依規格、大小收費清運，跑步機、按摩椅也都在收費範圍內；至於冷氣機、電視機、洗衣機與冰箱等四個家電，則都免費清運。不過昨天適逢假日，因此順延至今天起實施。

