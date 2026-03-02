為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本濱松市參展 南投燈會日式風情濃

    2026/03/02 05:30 記者張協昇／南投報導
    日本靜岡縣濱松市參展南投燈會 ，燈組呈現濃濃日式風情。（記者張協昇攝）

    日本靜岡縣濱松市參展南投燈會 ，燈組呈現濃濃日式風情。（記者張協昇攝）

    南投燈會近幾年來轉型為國際性活動，藉由燈會作為國際交流平台，今年燈會即邀請與南投縣友好的日本靜岡縣濱松市參展，參展燈組設計以櫻花、紫藤花與楓葉為主視覺元素，透過燈光藝術重現當地春櫻繽紛、夏藤垂落、秋楓染紅的詩意景緻，營造濃濃的日式風情。

    濱松市觀光品牌振興部部長中村卓也，二月廿八日也率團及帶著濱松市人氣吉祥物「出世大名家康君」抵達燈會現場，行銷濱松市城市特色，藉此進一步促進彼此的文化與觀光交流。

    縣府觀光處指出，濱松市位於日本靜岡縣西部，以湖泊、溫泉與歷史古蹟等多元觀光資源著稱，其中濱名湖尤為代表性景點，湖光山色優美迷人，無論乘船遊湖或漫步湖畔，都令人流連忘返。

    觀光處表示，濱名湖與日月潭於二一〇六年締結為姊妹湖，雖曾因疫情中斷交流，但疫情過後，兩地很快恢復頻繁往來，二〇二三年濱松市長及議長並專程參訪南投縣，縣府也組團考察濱名湖花博會，交流花卉主題及大型會展活動舉辦經驗。

    觀光處說，南投燈會今年在國家發展委員會的合辦支持下，推出雙語導覽平台及導覽服務，未來希望更多國家前來參展。

