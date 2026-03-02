盧秀燕年底卸任 綠營批重大建設嚴重落後

議員批市府台中巨蛋雖已開工，但進度緩慢，二〇三〇年才能完工。 （議員陳俞融提供）

議員︰肉品市場轉型、巨蛋及轉運中心等進度延宕 市府︰工程穩步推進

台中市長盧秀燕今年底就要卸任，民進黨市議員陳俞融質疑，根據市府資料顯示，包含北區肉品市場轉型、巨蛋及多處轉運中心等重大建設進度嚴重落後，痛批盧市政府過於鬆散，要求市府應拴緊螺絲，別讓「大建設」淪為拖延市民福祉的空頭支票；台中市政府表示，多項工程穩步推進。

請繼續往下閱讀...

肉品市場轉型 招商策略跟市場脫節

陳俞融以北區肉品市場商場轉型案為例，第一次招商於去年一月公告，地上權存續期間五十年，權利金底價高達六．三四億元後，流標二次後才檢討將存續期間縮短為二十年以降低投資門檻，預計拖到今年三月才要重新公告招標，痛批市府招商策略完全跟市場脫節。

巨蛋2030年完工 超巨蛋沒有開工期程

陳俞融更直指台中巨蛋，自二〇二二年五月至二〇二三年一月間，高達六次流標，雖已開工，但進度緩慢，二〇三〇年才能完工；超巨蛋更沒有任何開工期程；而大台中轉運中心目前工程進度為八十一．四八％，要等今年底才能啟用，烏日轉運中心目前僅同步啟動促參可行性作業、台灣智慧營運塔更已成為「延宕塔」。

禁廚餘養豬 綠能園區擴建年底才完成

另外，自明年起全國禁止廚餘養豬政策，陳俞融質疑外埔綠能園區第二期擴建工程預計要到今年底才能設置完成，另一處高效堆肥設施也預計今年中前才能完成建置，根本毫無容錯空間，痛批市府螺絲鬆動嚴重。

財政局表示，北區肉品市場預計今年三月重新公告招商，六月開標；至於巨蛋工程，建設局表示，目前工程已順利開工，實際進度一成四多，較預定進度超前六．九％；而「大台中轉運中心興建工程」，交通局表示，目前工程進度達八成六，各項工序穩定進行。至於台灣智慧營運塔，經發局規劃採七十年設定地上權招商，並持續訪商彙整不同意見。

對於廚餘問題，環保局長吳盛忠說，已提前布局廚餘去化量能，包括外埔綠能生態園區一期厭氧發酵設施納入少量熟廚餘，同時加速擴建第二期廚餘厭氧發酵設施，預計年中起投料測試運轉，同時也增設黑水虻等先進處理技術。

民進黨議員質疑，台中重大建設進度嚴重落後，大台中轉運中心年底才能啟用。（市府提供）

北區肉品市場商場轉型連建物都未拆，議員批台中市府招商策略完全跟市場脫節。（議員陳俞融提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法