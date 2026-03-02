為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    歐盟碳邊境調整制度今年上路 環境部成立平台協助降低成本

    2026/03/02 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    歐盟明年會開始針對CBAM列管產品如鋼鐵課徵CBAM憑證費用，為協助國內企業降低成本，環境部將在1週內成立服務平台。（資料照）

    歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年上路，明年針對列管產品課徵CBAM憑證費用，因生產輸入歐盟列管產品的我國企業多屬中小規模，難負擔歐盟繁雜程序與費用，環境部長彭啓明昨宣布，將在一週內成立「因應CBAM服務平台」，協助業者降低成本。

    台灣排第13名CBAM產品進口國

    歐盟自今年起對列管的進口商品實施CBAM，進口到歐盟的產品將與歐盟境內負擔同樣碳成本，彭啓明上週率團赴歐討論，包含提出我國碳費計價屬CBAM認可的碳定價、歐盟目前都還沒有公布已支付碳價扣減計算子法等，建議應明確化計算方式與文件需求，並盼歐盟修法互認雙方查驗機構、加強技術層級常態交流，以降低我國企業成本。

    環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說明，依歐盟執委會統計二〇二三到二〇二五年過渡期間的前廿大CBAM 產品進口國，我國排名第十三，產品總量共三七四萬噸，主要為鋼鐵製品，我國相關企業多為中小型規模，家數約二千六百家，面對繁雜申報、查驗、碳價扣減等計算程序，加重成本負擔。

    歐盟規定輸入產品總碳排放五十公噸以下的企業可免申報，蔡玲儀指出，企業須提證明外，實務上歐洲進口商會多方自台灣企業採購，最後總體碳排放量可能高於規定，若要免於課徵費用，企業仍要提細項碳排放數量，成本大增並造成實質貿易障礙，為協助業者降低成本，環境部將於一週內盡速成立服務平台。

