茶改場研發條型包種茶產地鑑別 杜絕混充

為避免低價境外茶混充國產茶，農業部自二〇二三年起規定國產茶需全面溯源，並不定期自市面抽檢，農業部農糧署表示，除烏龍茶外，因茶改場成功研發條形包種茶產地鑑別技術，今年起也將透過該技術抽檢，力拚全面杜絕魚目混珠。

境外茶與國產茶葉價差極大，過去尚未有茶葉產地鑑別技術時，許多人花大錢卻買到低價進口茶，農糧署副署長黃昭興表示，茶改場在二〇二一年開發球形與半球形茶葉（主要為烏龍茶）的產地鑑別技術，我國於二〇二三年起規定所有產地標示為台灣的國產茶葉，必須全面溯源或有產銷履歷、有機等標章，並組跨部會小組不定期突擊稽查，市面茶葉混充率已從二〇二一年的十八％降低到去年二％。

混充茶多來自越南

黃昭興進一步指出，境外混充茶多來自東南亞等區域，以越南最多，多是烏龍茶等適合運輸的球形茶，且多半會跟高價得獎茶混充，越南烏龍茶一台斤價格約數百元，得獎茶一台斤則可到數十萬元；隨產地鑑別技術成熟，混充者無所遁形，今年起也會納入條型包種茶抽檢，包種茶為我國特色茶類，主要產區在台北市文山區、新北市坪林、石碇等地，混充者除開罰，還會以刑事詐欺送辦，呼籲勿以身試法。

