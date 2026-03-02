228收假就醫劇增 台大醫院待床逾百人

二月先後迎來春節、二二八連假，但有就診需求的民眾不減。（資料照）

二月先後迎來春節、二二八連假，但有就診需求的民眾不減，昨日午後台大醫院住院待床人數已經破百，且傍晚持續增加至超過一一〇人，林口長庚則在晚間超過九十人，高雄長庚、成大的等待住院人數也已超過五十人。

林長待床95人、成大64人

衛福部重度級急救責任醫院急診即時訊息顯示，截至昨日晚間九時卅分，台大醫院等待住院人數計一一七人，林口長庚九十五人、高雄長庚八十四人、成大六十四人。

醫師姜冠宇指出，醫學中心急診壅塞破百床，有很多民眾會疑惑，病人一再回診是否代表醫院沒治好，但事實上在高齡化時代下，「出院」不等於「結束」，病人回家後還有更多問題要解決，比如照顧人力不足、用藥混亂、營養或活動功能退化、跌倒風險、經濟與社會支持不足等。

出院準備不夠 再住院風險高

姜冠宇說，如果病人返家後，沒能好好應對前述問題，很容易在出院後三天至卅天內就返回急診，並再度住院治療。

尤其二月的連假過後，很容易出現「連假期間出院」的病人潮，但連假期間醫院的跨團隊人力比較吃緊，這些病人的出院安全準備可能相對不完整，返回急診再住院的風險也更高一些。

因此，姜冠宇強調，家屬在病人出院前就要提高警覺、幫患者做好返家前的準備，也要安排好回診、檢驗、復健、居家或護理資源，並清楚知道哪些症狀要立刻回診，各項自我管理要點，如果沒聽懂，一定要在出院前跟醫療人員再確認一次。

