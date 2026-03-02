邊緣生過來人 陳怡嘉巡迴分享正能量／被學生譽為「最能改變人心的老師」

大安高工教師陳怡嘉將教學經驗出版成書，並在各學校演講分享心得。 （教育部提供）

邊緣學生翻轉成為最能改變人心的老師！人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，歷經國中數學僅考五分，考大學還失利的學習歷程，努力之後成為高職教師，她透過包容與信任，以及獨特的學習與思考方法，助許多學生回到正軌，還走遍全台巡迴分享，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。

數學考5分 大學考試也失利

身兼作家、雜誌專欄作者、講師與節目主持人等多重身分的陳怡嘉，看似人生勝利組，但學習歷程並非一路順遂。她分享，自己國中時是外界眼中的「邊緣學生」，大學考試也失利，只好進入補校重新出發，但憑藉努力，最終考取台大中文系。

請繼續往下閱讀...

投身高職教育廿二年的陳怡嘉指出，「在高職教國文與作文，挑戰很高」，因為高職學生是以專業科目為主，國英數往往不是學習重心，學習動機相對薄弱。為了讓學生愛上國文，透過精進自身掌握考題與解題的能力，讓學生感受到國文課的實用與趣味，「學生覺得有收穫，才不會認為上課是浪費時間」。

鼓勵學生「專心上課半小時」

陳怡嘉表示，過去曾因數學成績不佳，逼自己「一題算三次」，靠不斷練習突破關卡；但她並不將這套高壓方式套用在學生身上，而是轉化為學生能理解的語言，引導他們看見專注學習的價值，鼓勵學生「專心上課半小時，勝過自學五小時」，讓學生自發投入學習。

包容與信任 助學生回到正軌

回顧教學生涯，陳怡嘉坦言初入教職時充滿不安，對學生曾動輒記過，卻發現這樣的方式無法讓學生成長，她嘗試以更多包容與信任，把學生犯錯視為重新學習的機會，但也曾遭遇激烈質疑。這些讓她逐漸明白，真正的教育是愛跟原則的平衡，這是最困難、卻也最重要的課題。

教學過程也充滿挑戰，陳怡嘉回憶，曾到撞球場找回翹課學生，也曾協調誤入歧途的學生與師長衝突，長期陪伴對方，最終見證學生考取機師、翻轉人生；還耐心陪伴因家庭壓力而自我逃避的學生，協助親子和解，重回學習正軌。面對難解個案，只要回到教師的初心，記得自己被支持與信任，就能持續前行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法