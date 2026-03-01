高雄冬日遊樂園今閉幕 「超人力霸王」合體

超人力霸王迪卡（圖中）與初代，今天是守護高雄任務最終日，將合體向全體遊客說再見。（記者王榮祥攝）

高雄冬日遊樂園今天（三月一日）閉幕，超人力霸王迪卡跟初代將在音浪塔前合體，與全國遊客說再見，科工館則將加碼展演無人機科技飛行二米Q版超人力霸王。

迪卡與初代 音浪塔前一起說再見

觀光局說明，冬日遊樂園將於三月一日下午辦理超人力霸王「With U」閉幕，當日力霸王迪卡、初代超人力霸王將於高雄流行音樂中心音浪塔前盛大合體，與全國遊客說再見，誠摯邀請全台超人迷齊聚港都，向完成守護高雄的超人力霸王說再見。

無人機科技飛行 展演2米Q版超人

觀光局也公布活動最後驚喜彩蛋，今天上午十時卅分至下午二時，將與國立科學工藝博物館合作加碼推出「超人力霸王飛行科普小學堂」親子科普快閃活動，將展演無人機科技飛行二米Q版超人力霸王（六場），八米Q版超人力霸王也將視當日氣象天候狀況，於愛河灣上巡演。

觀光局長高閔琳表示，「U」除代表超人力霸王（Ultraman），也隱喻每個在城市默默付出的你（YOU），雖然展期結束，但超人精神將會繼續傳承下去；迪卡與初代合體後，將於今天下午五點後陸續移至十七號碼頭，兩位超人將會在岸上陪伴大家至晚上十點。

桃源拉阿魯哇族聖貝祭 吊橋通車

春節連假進入尾聲，高雄市桃源區拉阿魯哇族聖貝祭昨登場，祭典涵蓋初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭等，原需六天進行，如今濃縮至一天內完成。

原民會主委阿布斯表示，聯外的索阿紀吊橋經一年封橋修復，已完工開放通車，橋面行駛平穩安全，轎車、貨車皆能通過，吊橋限重三．五公噸，大型重機械不得行經。

