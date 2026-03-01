為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄冬日遊樂園今閉幕 「超人力霸王」合體

    2026/03/01 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    超人力霸王迪卡（圖中）與初代，今天是守護高雄任務最終日，將合體向全體遊客說再見。（記者王榮祥攝）

    超人力霸王迪卡（圖中）與初代，今天是守護高雄任務最終日，將合體向全體遊客說再見。（記者王榮祥攝）

    高雄冬日遊樂園今天（三月一日）閉幕，超人力霸王迪卡跟初代將在音浪塔前合體，與全國遊客說再見，科工館則將加碼展演無人機科技飛行二米Q版超人力霸王。

    迪卡與初代 音浪塔前一起說再見

    觀光局說明，冬日遊樂園將於三月一日下午辦理超人力霸王「With U」閉幕，當日力霸王迪卡、初代超人力霸王將於高雄流行音樂中心音浪塔前盛大合體，與全國遊客說再見，誠摯邀請全台超人迷齊聚港都，向完成守護高雄的超人力霸王說再見。

    無人機科技飛行 展演2米Q版超人

    觀光局也公布活動最後驚喜彩蛋，今天上午十時卅分至下午二時，將與國立科學工藝博物館合作加碼推出「超人力霸王飛行科普小學堂」親子科普快閃活動，將展演無人機科技飛行二米Q版超人力霸王（六場），八米Q版超人力霸王也將視當日氣象天候狀況，於愛河灣上巡演。

    觀光局長高閔琳表示，「U」除代表超人力霸王（Ultraman），也隱喻每個在城市默默付出的你（YOU），雖然展期結束，但超人精神將會繼續傳承下去；迪卡與初代合體後，將於今天下午五點後陸續移至十七號碼頭，兩位超人將會在岸上陪伴大家至晚上十點。

    桃源拉阿魯哇族聖貝祭 吊橋通車

    春節連假進入尾聲，高雄市桃源區拉阿魯哇族聖貝祭昨登場，祭典涵蓋初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭等，原需六天進行，如今濃縮至一天內完成。

    原民會主委阿布斯表示，聯外的索阿紀吊橋經一年封橋修復，已完工開放通車，橋面行駛平穩安全，轎車、貨車皆能通過，吊橋限重三．五公噸，大型重機械不得行經。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播