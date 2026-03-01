為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東蔬果冷鏈加工場啟用 年處理600噸

    2026/03/01 05:30 記者黃明堂／台東報導

    為穩定鳳梨釋迦產銷並強化東部農產競爭力，農業部農糧署積極輔導台東縣山漾蔬果運銷合作社，建立自動化冷鏈系統與加工廠，昨天啟用典禮，立委陳瑩、莊瑞雄均出席見證，強調冷鏈與加工量能的提升，將成為台東農民面對市場波動時最強大的「雙倍保險」。

    為因應集中上市壓力，農糧署加碼宣布政策性金融支持方案，針對配合產銷調節之加工業者，提供每公斤廿五元的周轉金優惠貸款；若採購果品達一百公噸以上，更補助最長六個月的利息。

    立委陳瑩表示，山漾合作社自籌劃以來，她便持續追蹤進度，即便去年試營運期間遭逢颱風重創廠房，她也立即與立委莊瑞雄協調行政院長卓榮泰現勘，爭取災後復原資源。三月後鳳梨釋迦將有大批產量投入市場，她已要求農糧署「週週會報」監控產銷。

    莊瑞雄指出，山漾冷鏈加工場啟用，設有自動化清洗、急速冷凍及低溫包裝設備，年處理量可達六百公噸，透過在地加工建立去化管道，讓次級品不再降價求售。

    農糧署副署長陳啟榮補充，新式自動化設備不僅提升效率，更能透過水洗取代人工空氣槍，改善檢疫安全，助力鳳梨釋迦突破限制，拓展日、韓等國際市場。

