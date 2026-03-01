器官晶片取代動物實驗 久浪智醫獲頒愛心企業獎

久浪智醫致力於推廣「器官晶片」等動物實驗替代技術，公司團隊於美國拉斯維加斯參加CES 2026展覽。（PETA 提供）

動物實驗涉及動物福利議題，也往往有其限制。總部位於新竹的科技新創公司久浪智醫（Anivance AI），致力於推廣尖端「器官晶片」（organ-on-a-chip）等技術，協助推動動物實驗替代與減量，發展更人道且具人類相關性的研究方法，獲PETA亞洲善待動物組織頒發「愛心企業獎」。

久浪智醫表示，該技術近期亦入選美國國家衛生研究院（NIH）旗下美國國家健康基金會（ FNIH）所推動的VQN（Validation & Qualification Network）全球試點計畫，參與新一代器官晶片與微生理系統的國際驗證與標準化框架建構。顯示台灣自主研發的人類相關替代試驗平台，正逐步進入全球藥物開發與監管科學體系的重要驗證網絡。

久浪智醫表示，器官晶片平台目前已獲得我國國家實驗動物中心、國家衛生研究院，以及多所頂尖大學研究團隊採用，用於模擬人類器官與生理系統的結構與功能；研究顯示，相較於傳統動物模型，該技術能更準確地反映人類生理機制、疾病反應及藥物作用情形，提升研究結果對人體反應的預測能力，並作為動物實驗之外的重要補充與替代方案。

在PETA推動下，台灣食藥署現已優先採納國際認可的非動物測試來評估食品安全，並刪除多個健康食品功效法規中的動物實驗選項。目前已有數十家食品與飲料公司承諾終結動物實驗，呼籲尚未轉型的公司盡快跟進。

