    首頁 > 生活

    國際觀光友善 4種語言路標 北車雙鐵示範

    2026/03/01 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    交通部推交通場站多語言標示，台北車站等重要場站已經完成部分標示更新，有中、英、日、韓文。（記者吳亮儀攝）

    交通部因應國際觀光友善旅遊環境，去年底開始，分三階段推動交通場站多國語言文字顯示，需有中文、英文、日文和韓文四種語言，截至今年二月底，已將台北車站台鐵、高鐵和機場捷運周邊出入口路標更新，未來將逐步擴大到全台交通場站。

    需有中、英、日、韓文

    據了解，目前台北車站、高鐵桃園站、高鐵台北站付費區，以及基隆港東岸旅客中心等四處的標示有更新。記者實地走訪台北車站查看，標示有更新的地方僅位於高鐵、台鐵和機場捷運出入口周邊，其餘標示維持中文和英文。

    交通部說明，第二階段需在今年底前完成其它場站的多語標示，包括台鐵南港車站八處，以及高鐵南港站十二處，以及各機場或港口，如高雄機場、台中機場、蘇澳港旅運中心、高雄港旅運中心、鼓山輪渡站、東琉線船運服務中心等共計廿七處，第三階段則是各單位自行提報，目前已有台鐵公司提報七處、民航局提報二處要改標示。

    捷運部分，以台北捷運為例，部分觀光客較多的場站如中山站、市政府站等，已經有多國語言標示，到站的播報音也有多國語言，包含日語等，高雄捷運的部分，在熱門轉乘站如美麗島、高雄車站等也有日語廣播，其它場站則維持中文和英文標示。

    近年日本、韓國來台遊客越來越多，以去年為例，日本遊客每月約八萬到十七萬多人次，韓國遊客平均每月約四萬到十二萬人次。

    交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，英文本就是國際語言，考量日本、韓國遊客已經成為我國國際觀光客來源主力國家之一，這些場站的多國語言標示也一併納入日、韓文。

    胡廸琦說，交通運具單位須負責更新場站的語言標示，交通部也會列管並督導，未來還有第二、第三階段需各自提報要改善的地方與場站待更新。

