高熵觸媒 電池延壽 助攻新能源

清華大學材料系教授陳翰儀團隊長期投入高熵陶瓷研究，目前已成功開發出「中高熵鈉離子電池」。（陳翰儀提供）

台灣首創高熵合金新材料，並以此為基底，再延伸出各類氧化物、觸媒等各式應用，其中，鋰電池可採固態電解質以提升安全性，採用高熵陶瓷能穩定結構、增加電池循環壽命；而產氫產氨等新能源技術，其中關鍵也須高熵觸媒來助攻。

清華大學材料系教授陳翰儀的研究團隊長期投入高熵陶瓷研究，並應用到鋰離子、鈉離子等電池材料，包含正極、負極、固態電解質等，並取高熵理論中的「雞尾酒效應」，選擇多種元素混合，取得各自特性，如銅可提升水氧穩定性、鎳可提高電容量、鐵錳鈦可穩定結構與增加電池循環壽命等。

市面常聽電動車或手機起火爆炸，大部分是因鋰電池過充或外力介入，導致電池內部正負接觸短路，大量放熱使傳統的有機液態電解液燃燒所致；陳翰儀說，將電池的電解質換成固態高熵陶瓷材料，可大幅增加電池安全性，藉由多元混合的效應，可抑制副反應的發生，並提升電池循環壽命。

「我希望找到最佳組合，進一步提升能源效率！」清大化工系教授楊東翰指出，未來新能源開發領域中，如電解水產氫等相關應用，「觸媒」是很大關鍵，可使水分解為氫的能耗降低。過往多用貴金屬，導致水產氫的成本昂貴，高熵觸媒可藉由混合較便宜的元素，整體仍達到很好催化特性。

楊東翰舉例，如將昂貴的白金（Pt）高熵化，特別是採用非貴金屬的組合，性能反而達到純白金的三到四倍，團隊系統已實驗出極度穩定的高熵觸媒，一千小時後的效率仍遠優於商用白金；除了產氫，也投入產氨領域，國外也有將高熵觸媒用在二氧化碳上。

