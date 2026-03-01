航太科技 海水產氫 應用潛力廣泛

中央研究院院士葉均蔚開創「高熵合金」，也延伸出鍍膜應用。（記者吳柏軒攝）

台灣被視為高熵合金研究的重要發源地之一，延伸出多元應用，包括火箭引擎、噴嘴及飛機渦輪葉片等關鍵零組件，推動動力系統與航太科技升級。當材料尺度縮小至奈米等級，亦可發展為高熵薄膜材料，應用於海水產氫及生物醫材等功能性領域，應用潛力廣泛。

清大成立全球首座高熵材料研發中心

清華大學材料科學工程學系教授葉安洲，同時也是清大高熵材料研發中心主任，他表示，中研院士葉均蔚引領高熵材料研究方向，帶動全球愈來愈多國際團隊投入，清大成立全球首個高熵材料研發中心，使該領域得以在台灣深耕發展；中心涵蓋五大研究團隊，聚焦高熵結構材料、功能性高熵材料、高熵薄膜、先進分析技術及數據科學（含AI與機器學習）等核心方向。

葉安洲指出，自身團隊專注耐火高熵合金與高熵超合金研究，主要應用於航太科技領域，並與國家太空中心合作開發火箭引擎關鍵材料；由於多項核心材料屬於國際出口管制項目，必須仰賴國內自主研發，團隊透過AI輔助材料設計與篩選，可加速尋找具高熔點、高強度、耐高溫、抗腐蝕、低密度且兼具延展性的創新材料，同時兼顧成本競爭優勢。

骨釘、骨板植入物 避免昂貴成本

明志科技大學材料工程系講座教授李志偉則鑽研「高熵合金薄膜」，他表示，奈米科技透過磁控噴濺，能將高熵材料噴在各種材質表面，生醫領域應用上有機會取代鈦合金，以「316L不鏽鋼」鍍高熵合金，應用到骨釘、骨板等植入物，可避免昂貴成本，又增加生物或細胞相容性。

李志偉還說，高熵合金薄膜還可應用在電解水產氫，取代其中關鍵的貴金屬催化劑，例如白金、銠、銥等，同時「海水產氫」領域，更需要抗腐蝕又能達良好的電催化材料，高熵合金薄膜已成功在人工海水中模擬運作三百小時，仍有良好表現；團隊還與韓國釜山國立大學合作，將技術用在海水產氯等研發。

清大高熵材料研發中心主任葉安洲（中）與團隊投入研究耐火高熵合金、高熵超合金等，可應用到航太科技的火箭關鍵零件上，幫助火箭升空、引擎發動。（葉安洲提供）

