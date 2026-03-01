為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北燈節「變形金剛」主燈秀不轉動 民怨超空虛

    2026/03/01 05:30 記者孫唯容／台北報導
    有網友抱怨，前往台北燈節花博展區想看變形金剛主燈秀展演，卻看不到主燈轉動，空虛感超重。（資料照，記者王藝菘攝）

    有網友抱怨，前往台北燈節花博展區想看變形金剛主燈秀展演，卻看不到主燈轉動，空虛感超重。（資料照，記者王藝菘攝）

    西門展區Baby Molly主燈故障 觀傳局︰柯博文搭配燈光及音樂展演

    台北燈節今年攜手泡泡瑪特、變形金剛，在西門町、圓山花博打造「雙展區、雙IP」，二二八連假是開幕後首個假日，有民眾在社群平台Threads抱怨，前往欣賞變形金剛主燈，苦等卻遲遲看不到主燈有轉動，直批「從來沒看過不會動的台北燈會（節）主燈」。另名網友前往欣賞泡泡瑪特的Baby Molly主燈也遇到狀況，在主燈秀展演時等待廿分鐘都沒轉動，也未噴出泡泡。

    民眾批僅有噴煙、燈光 交差了事

    不少民眾留言表達失望，直言「前天去看點燈，看到的只是噴煙、燈光而已，空虛感超重」、「花錢買授權IP，然後搞成這樣交差了事，這就是台北燈會（節）」、「跟台北市長一樣，沒什麼行動力」、「好像壞掉的燈，一點主見也沒有」等，還有市民不解質疑「市長蔣萬安上任以來到底辦了什麼成功的活動」？

    觀傳局︰Baby Molly故障已排除

    對此，觀傳局表示，台北燈節攜手知名IP打造兩座主燈，花博展區的柯博文主燈，搭配燈光及音樂展演，西門展區則是泡泡瑪特Baby Molly會三六〇度旋轉，搭配環繞式電子跑馬、燈光、噴發泡泡。觀傳局說明，泡泡瑪特Baby Molly每二十分鐘轉一次，但第一場主燈秀在廿七日晚間六時，當時因技術問題故障，後續已排除。

    觀傳局指出，花博展區與孩之寶IP變形金剛合作，設計高達十公尺的柯博文主燈，為完整呈現柯博文機器造型視覺感，透過3D雕塑，並真實呈現機械細節、戰損外觀及金屬噴漆質感，燈光秀部分由好萊塢知名作曲家布萊恩．泰勒（Brian Tyler）操刀的「領袖之證」，設計為主旋律，透過漸進的磅礴旋律，配合燈光、煙霧與超過四十支環繞特效燈光共演，每段燈光設計都有所不同與鋪陳，希望民眾可以感受電影配樂及燈光節奏的體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播