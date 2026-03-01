台北燈節「變形金剛」主燈秀不轉動 民怨超空虛

有網友抱怨，前往台北燈節花博展區想看變形金剛主燈秀展演，卻看不到主燈轉動，空虛感超重。（資料照，記者王藝菘攝）

西門展區Baby Molly主燈故障 觀傳局︰柯博文搭配燈光及音樂展演

台北燈節今年攜手泡泡瑪特、變形金剛，在西門町、圓山花博打造「雙展區、雙IP」，二二八連假是開幕後首個假日，有民眾在社群平台Threads抱怨，前往欣賞變形金剛主燈，苦等卻遲遲看不到主燈有轉動，直批「從來沒看過不會動的台北燈會（節）主燈」。另名網友前往欣賞泡泡瑪特的Baby Molly主燈也遇到狀況，在主燈秀展演時等待廿分鐘都沒轉動，也未噴出泡泡。

請繼續往下閱讀...

民眾批僅有噴煙、燈光 交差了事

不少民眾留言表達失望，直言「前天去看點燈，看到的只是噴煙、燈光而已，空虛感超重」、「花錢買授權IP，然後搞成這樣交差了事，這就是台北燈會（節）」、「跟台北市長一樣，沒什麼行動力」、「好像壞掉的燈，一點主見也沒有」等，還有市民不解質疑「市長蔣萬安上任以來到底辦了什麼成功的活動」？

觀傳局︰Baby Molly故障已排除

對此，觀傳局表示，台北燈節攜手知名IP打造兩座主燈，花博展區的柯博文主燈，搭配燈光及音樂展演，西門展區則是泡泡瑪特Baby Molly會三六〇度旋轉，搭配環繞式電子跑馬、燈光、噴發泡泡。觀傳局說明，泡泡瑪特Baby Molly每二十分鐘轉一次，但第一場主燈秀在廿七日晚間六時，當時因技術問題故障，後續已排除。

觀傳局指出，花博展區與孩之寶IP變形金剛合作，設計高達十公尺的柯博文主燈，為完整呈現柯博文機器造型視覺感，透過3D雕塑，並真實呈現機械細節、戰損外觀及金屬噴漆質感，燈光秀部分由好萊塢知名作曲家布萊恩．泰勒（Brian Tyler）操刀的「領袖之證」，設計為主旋律，透過漸進的磅礴旋律，配合燈光、煙霧與超過四十支環繞特效燈光共演，每段燈光設計都有所不同與鋪陳，希望民眾可以感受電影配樂及燈光節奏的體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法