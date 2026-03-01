嘉義台灣燈會2燈區點燈 許願氣球升空

「再。嘉義」燈區呈現嘉義縣特色。（記者林宜樟攝）

二〇二六台灣燈會即將在三月三日於嘉義縣正式展開，縣府在縣府前廣場營造「光之新徑—嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」兩座主題燈區，昨晚率先點燈，為台灣燈會點亮第一道光。

縣府昨傍晚在嘉義夢燈區舉辦限定互動體驗活動「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，晚上六點三十分點亮「嘉義夢燈區」及「再。嘉義」燈區，縣長翁章梁在天燈氣球上寫下「黃金十年嘉義夢」，民眾也在天燈氣球上寫下屬於自己的「嘉義夢」，如對家鄉的期許、對未來的想像，或對生活的願望，化為文字，在點燈儀式中升空，讓夢想與城市一同發光，共同見證光影啟動的重要時刻。

嘉義夢燈區 展現對未來自信

「嘉義夢燈區」以光的流動延展為記憶、遷移與想像的象徵；地景藝術家王文志與團隊利用竹編設計大型作品，竹構裝置韌性如大地的呼吸，科技與新媒體的介入則為傳統注入新的精神，透過光影設計與主題意象，展現嘉義迎向未來的決心與自信；竹構裝置中心有大片竹編平台，可讓民眾脫鞋躺在上方休息，仰望星空，下方以衣物編織而成的大型設施，民眾脫鞋進入探索有如大冒險場。

再。嘉義 展出五鄉鎮特色

「再。嘉義」燈區以在地觀點與文化主體意識為核心，強調藝術家與民眾的共創過程，將日常生活轉化為富含美學張力的作品，並與當代社會價值形成對話，今年燈區展出溪口、大林、民雄、梅山、阿里山五鄉鎮特色。

「嘉義夢」燈區點燈，民眾在天燈氣球上寫下夢想。（記者林宜樟攝）

