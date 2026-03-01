虎尾三聖公廟 228家屬追思受難者

民進黨雲林縣黨部到虎尾三聖公廟祭拜因228事件受難的英靈。（記者李文德攝）

民進黨雲林縣黨部昨在虎尾二二八紀念園區舉辦追思會，參拜全台唯一奉祀二二八事件受難者的廟宇「三聖公廟」，更邀請白色恐怖政治受難者家屬黃春蘭透過視訊與在場百位民眾一起追思。黃春蘭表示，被政府嚴密監控長達四十年，可謂「獄外之囚」，至今政治創傷仍無法痊癒。

虎尾三聖公廟主祀二二八受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，每年民進黨及廟方均舉辦追思紀念活動。黨部主委、立委劉建國與地方黨公職一同舉辦追思會，上百位參與者手持白玫瑰至紀念碑獻花致意，並且前往宮廟祭拜。

請繼續往下閱讀...

黃春蘭描述，父親黃溫恭原遭判十五年，執行前十六天被蔣介石改為「黃溫恭死刑，餘如擬」。她嘆，成長過程中不是父親缺席，而是不存在，想問媽媽，常被「囡仔人有耳無喙，去讀書別問有的沒的」，父親槍決後，一家被嚴密監控長達四十年，可謂「獄外之囚」，至今政治創傷仍無法療癒完全，憤恨不平。

劉建國說，歷史應深刻、正確記得，不應忘記當時國民政府如何迫害台灣菁英，台灣現今擁有的民主是經過許多烈士犧牲所換，盼藉追思喚醒大家對於民主的堅持。針對國民黨主席鄭麗文談二二八；劉建國說，歷史不允被篡改、扭曲，鄭的說法「不及格也不負責任」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法