經典賽預賽 雲林直播4場台灣隊賽事

二〇二六世界棒球經典賽即將開賽，預賽台灣代表隊三月五至八日將與四國強敵對戰。雲林縣預賽期間除在縣政府及虎尾圓環螢幕將直播賽事，六日晚間重頭戲的台日大戰，縣府更將在縣立田徑場轉播，斗六市公所則在膨鼠森林公園轉播，提供應援物品讓民眾為台灣隊加油。

台灣代表隊三月五日十一點對戰澳洲、六日十八點對戰日本、七日十一點對捷克、八日十一點對戰韓國。雲林縣府表示，三月五日起將在縣府大禮堂連續四天轉播台灣隊賽事。雲林縣棒壘球協會也將在虎尾圓環八百吋戶外大螢幕轉播賽事。

請繼續往下閱讀...

三月六日對戰日本，被視為夢幻大戰。縣府教育處表示，當天晚間擇定虎尾鎮雲林縣立田徑場轉播賽事，透過田徑場南側一二〇〇吋螢幕轉播，更有台鋼應援啦啦隊與民眾為台灣隊加油，此外有一千五百份可樂、爆米花、加油棒、應援紋身貼紙等，還有摸彩活動，傍晚十七點開放入場。

斗六公所表示，六日晚間在膨鼠森林公園以兩百吋螢幕轉播，由中信啦啦隊女孩與民眾一起應援，現場提供一二〇〇份應援品；棒壘球協會理事長朱健嘉說，當晚已申請虎尾信義路約五十公尺路權，讓民眾可觀賞圓環螢幕轉播，備有一五〇席座椅，歡迎民眾同樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法