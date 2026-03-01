為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    經典賽預賽 雲林直播4場台灣隊賽事

    2026/03/01 05:30 記者李文德／雲林報導

    二〇二六世界棒球經典賽即將開賽，預賽台灣代表隊三月五至八日將與四國強敵對戰。雲林縣預賽期間除在縣政府及虎尾圓環螢幕將直播賽事，六日晚間重頭戲的台日大戰，縣府更將在縣立田徑場轉播，斗六市公所則在膨鼠森林公園轉播，提供應援物品讓民眾為台灣隊加油。

    台灣代表隊三月五日十一點對戰澳洲、六日十八點對戰日本、七日十一點對捷克、八日十一點對戰韓國。雲林縣府表示，三月五日起將在縣府大禮堂連續四天轉播台灣隊賽事。雲林縣棒壘球協會也將在虎尾圓環八百吋戶外大螢幕轉播賽事。

    三月六日對戰日本，被視為夢幻大戰。縣府教育處表示，當天晚間擇定虎尾鎮雲林縣立田徑場轉播賽事，透過田徑場南側一二〇〇吋螢幕轉播，更有台鋼應援啦啦隊與民眾為台灣隊加油，此外有一千五百份可樂、爆米花、加油棒、應援紋身貼紙等，還有摸彩活動，傍晚十七點開放入場。

    斗六公所表示，六日晚間在膨鼠森林公園以兩百吋螢幕轉播，由中信啦啦隊女孩與民眾一起應援，現場提供一二〇〇份應援品；棒壘球協會理事長朱健嘉說，當晚已申請虎尾信義路約五十公尺路權，讓民眾可觀賞圓環螢幕轉播，備有一五〇席座椅，歡迎民眾同樂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播