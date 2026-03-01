228連假第二天 逾85萬人次遊台南

赤崁樓熱蘭遮市集吸引民眾來穿越時空。（台南市府提供）

台南二二八連假延續春節熱鬧人氣，累計至第二天已有逾八十五萬人次湧入台南商圈、博物館舍及濱海等熱門景點，人潮相較去年同期成長逾四成；台灣國際蘭展暨花卉科技展成為連假重頭戲，賞花人潮滿滿。

商圈、景點和蘭展 湧人潮

市長黃偉哲表示，連假相約來台南鬧元宵，品嘗美食、探訪古蹟，推薦遊客提著小提燈，前往台南各地的絕美燈會來場充滿文青氣息的慢遊，無論是老街歷史的人文魅力或大自然風貌，台南春日風光絕對能讓大家留下美好回憶。

南市觀旅局局長林國華表示，統計連假前兩日人潮較去年同期成長逾四成，市區內各大商圈、文化古蹟景點和休閒園區湧入大批遊客造訪，包括大台南會展中心、台南市立圖書館新總館也是人潮洶湧，加上新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街等歷史景點，及親子戶外遊憩、博物館舍與濱海觀光熱點，累計至連假第二天已有超過八十五萬人次到訪。

林國華推薦「熱蘭遮市集」連假登場，重現當年港市繁華景象；十二公尺高卡比胖拉水上氣偶出沒虎頭埤，與卡比胖拉拍照上傳有機會獲得卡比胖拉水壺或提袋；在後壁區農業部花卉創新園區舉辦的台灣蘭展暨花卉科技展，導入AI智慧與沉浸式影像，展現花卉科技的創新能量。

