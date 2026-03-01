台南追思228 黃偉哲：盼民主代代相傳

台南各界代表獻花追思228受難者。（記者楊金城攝）

事件發生79週年 遺族代表：盼記取教訓守護民主

台南市昨天在新營區二二八紀念公園舉辦二二八事件七十九週年和平追思會，各界代表與受難者家屬一起默禱與獻花，緬懷歷史與對受難者追思。台南市長黃偉哲表示，歷史事件做錯事的人可以原諒，但歷史不可忘記，藉由對歷史的反省和轉型正義推動，希望讓追求公平、正義、自由、民主代代相傳下去。

請繼續往下閱讀...

各界代表與受難者家屬默禱、獻花

追思會在二二八紀念公園望夫門、紀念碑前舉行，全體默禱一分鐘，向二二八事件及後續白色恐怖時期的無辜受難者致上最深哀思，並獻上百合花致意，在莊重肅穆的氛圍中，傳遞社會對歷史傷痕的反思，以及對和平與人權價值的珍視。

不少受難者家屬尋找和凝視紀念碑文上受難者名字，甚至落淚，遺族代表王克雄表示，面對中國獨裁者習近平的統一大夢，大家對二二八事件的慘痛歷史教訓如果不記住，二二八會再發生，期盼社會持續記取歷史教訓，守護民主的力量。

從生活中深化理解人權正義價值

黃偉哲強調，舉辦二二八追思，不只是緬懷歷史、慰問家屬，更是提醒後人珍惜今日得來不易的民主、自由、和平與人權，唯有記取教訓、還原歷史真相，才能避免悲劇重演。

黃偉哲指出，台南市透過人權教育推廣、推動轉型正義、紀念空間活化、保存歷史場址，像將原民生綠園更名為湯德章紀念公園，並將台灣文學館地址訂為湯德章大道一號，同時修復原台南州會，轉型為台南市二二八紀念館暨中西區圖書館，盼讓市民在日常生活中重新認識這段歷史，深化對人權、民主發展歷程與公平正義價值的理解。

台灣基進建議228正名「國殤日」

此外，台灣基進台南市黨部回應大眾對於《世紀血案》與白色恐怖歷史議題的關注，在二月廿七、廿八日舉辦「二二八人權地景走讀」，邀政治受難者呂昱帶領民眾走讀二二八事件在台南的歷史足跡，黨部主委吳依潔說，建議二二八改稱「國殤日」，藉由正名警惕悲劇不能再發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法