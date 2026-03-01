竹北光節開幕 雙主燈5大展區

竹北光節主燈「向風而生的光」。（記者廖雪茹攝）

「二〇二六竹北光節」昨夜正式點燈！新竹縣竹北市公所今年以「盛世之境」為題，用融合美學和科技感的雙主燈詮釋城市精神，並規劃五大主題展區，開幕重頭戲「水上音樂會」由大提琴家張正傑、男高音林義偉及鋼琴家盧易之絕美演出，融合光影藝術、公園地景和浪漫音樂，讓民眾感受一場別開生面的元宵燈會。

竹北光節主燈昨晚六點由市長鄭朝方、代表會主席林啟賢和藝術團隊等手持光劍共同「點燈」，當主燈秀啟動，群眾屏息觀賞，驚歎聲連連。鄭朝方表示，今年以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神，由黑川互動媒體藝術設計，並規劃「光影之界」、「繁花盛世」、「馳光樂園」、「幻遊之棚」及「旋木市集」五大主題展區，展期到三月十五日，每晚六點到十點。

「光築吟風」以「風」為題，在城市「於風中站立，於光中築夢」的空間敘事下，以投影、雷射與水幕裝置結合，使光在水霧中成像，點、線、面的紋理隨風流轉與展開。

「向風而生的光」作品則是將風視為生成的力量，螺旋形結構由中心向外展開序列變化。光與環境共同呼吸，夜間隨風閃爍、流轉，形塑介於自然與人工之間的生成狀態。

