    桃園人口達235萬5444人 今新增13里

    2026/03/01 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    民政局推動分里與併里調整後，龜山區新增文藝里等四里。（桃園市政府提供）

    桃園市人口數截至上個月底增達二三五萬五四四四人，市府去年推動桃園、中壢、八德、龜山、大園等行政區的「大型里」分里與併里調整案，經市議會審議通過，今天（三月一日）生效，共增加十三里，其中，大園區原竹圍里併入海口里後，新的竹圍里長由原竹圍里長陳惠蘭續任，其餘新增里都由各區公所指派代理里長，即起可洽民政局官網查詢相關里的聯繫資訊。

    新增里的里長多由公所指派

    民政局長劉思遠昨說，市內部分里的人口超過合理負擔或行政區過於龐大，里長與公務單位人力吃緊、不利市政發展，民眾權益也可能受損，該局辦理分里與併里調整作業是確保桃市穩定發展的必要任務，新增里的設備、人力、經費都已到位，無縫銜接基層服務，保障民眾生活不受調整案的影響。

    增加的十三里，有桃園區新增藝文、幸福、民有等三里；中壢區新增青航、青園、松嶺等三里；八德區新增大盛里；龜山區新增文藝、文桃、文樂、長樂等四里；大園區原竹圍里併入海口里，新增新南、仁德、竹圍三里，共計增加兩里。

    免費換發身分證與戶口名簿

    民政局依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第七條規定，編列每里每月五萬元事務補助費，里基層工作經費也編列每里每月五萬元；各里的代理里長，中壢區松嶺里與大園區仁德里由該區民政課員代理，大園區竹圍里由原竹圍里長陳惠蘭續任，其餘新增里都由各區公所指派里幹事代理里長；里別因而調整的民眾，可到市內任一個戶政事務所免費換發身分證與戶口名簿。

    民政局同步進行轄里範圍（里界線）調整，共有桃園、八德、大溪、龜山、大園及觀音等六區辦理，里界線確認圖資以內政部國土測繪中心上傳至政府資料開放平台的資料為主。

