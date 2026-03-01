新北擇定2公幼 試辦「監管雲」

新北市有一一一五間公私立幼兒園，多名市議員曾建議公私幼全面增設監視器。新北市教育局推出「監管雲試辦計劃」，擇定二間公立幼兒園，二月起已開始試辦；教育局表示，中央尚未將監視器入法，已函請中央研議，另推動小規模試辦計畫，驗證可行性與管理需求，且從一一五學年度起，新北市幼兒園影像保存期限將由現行十四天延長至卅天。

近年屢發生幼兒管教爭議，議員建議全面設置監視器，保障師生權益。教育局表示，根據「幼兒教育及照顧法」等法規，監視器非幼兒園必要設備，教育局已函請中央研議將設置監視器納入法規的可行性；另外，考量全面建置雲端監控系統、長期維護管理的經費龐大，新北市以「提升幼兒園安全監管效能」為目標推動試辦，透過小規模試行，盤點影像保存、調閱流程一致性、管理成本、權限與控管等實務需求，作為後續政策評估依據。

法規未強制規定裝設，教育局鼓勵園所根據安全維護等需求裝設；教育局指出，市府年年編列「公立幼兒園教學環境與設施設備改善計畫」、「私立幼兒園安全設備升級計畫」補助經費，協助申請的幼兒園汰換、增設監視系統。

