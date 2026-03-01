為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北老人公寓 逾400人排隊等候

    2026/03/01 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    長輩對老人公寓環境整潔，還能交朋友感到滿意。（記者翁聿煌攝）

    長輩對老人公寓環境整潔，還能交朋友感到滿意。（記者翁聿煌攝）

    唯一公辦民營僅80個房間 民眾盼社宅提高老人中籤名額比例

    台灣高齡人口逐漸增加，沒有自住宅的長輩在外租房日漸困難，新北市唯一的公辦民營老人公寓僅有八十個房間，卻有四百多人登記入住，預估至少要等候一年半以上，民眾希望社會住宅提高老人中籤名額比例。城鄉發展局長黃國峰表示，現有社宅已保留四十％戶數給長者及弱勢族群優先申請，未來針對老人住宅需求，將研議評估提供長者候補等多元選擇。

    長輩在外租房日漸困難 申請大增

    五股老人公寓由內政部社會司與省政府補助台北縣政府興建，於一九九七年啟用，新北市社會局委託廣恩老人養護中心經營，每個月租金八千至一萬二千元，餐費一個月三千九百元。入住條件為年滿六十歲以上的新北市民，生活能自理，中低收入戶、獨居長者及無自用住宅者優先入住，也可夫妻同住。

    老人公寓主任石桂榕指出，老人公寓於近來許多長輩申請理由，是因為房東不願意把房子租給高齡長者，使得老人公寓在疫情後，申請者大增，如今有四百多人在排隊等候，也有長輩感嘆申請社會住宅緩不濟急。

    居住者滿意環境 能交朋友很開心

    七十一歲陳媽媽已入住五年，她對老人公寓環境很滿意，老伴過世後將自有房屋賣掉來住老人公寓，在這裡還能交朋友，自己生活覺得很開心；七十三歲的陳先生還在社區當管理員，他年輕時曾經營過家具工廠、也曾開過計程車，個性樂天，賺錢有多少花多少，陳先生的太太過世後，選擇住在老人公寓，覺得很自在；老人公寓最年長的住戶沈先生，退休前是高中美術老師，與太太一起住互相照顧，老人公寓供應三餐減少老夫婦自煮的麻煩，閒暇時還能作畫自娛，水碓里辦公室還協助老人公寓在樓頂開闢菜園，提供大家自耕自食的樂趣。

    市府研議評估提供候補多元選擇

    黃國峰表示，新北市透過都更容積獎勵、公有地合作興辦、開發區社宅用地留設等方式多元取得社會住宅，現與中央合作已規劃四萬一千戶社宅，其中保留四十％以上戶數供長者及其他弱勢族群優先申請入住，考量到高齡化趨勢，未來市府將持續從硬體規劃與政策制度面向精進，打造兼具尊嚴、安全與友善的全齡社會住宅，並且針對老人居住需求，研議評估整合跨局處平台，提供長者候補多元選擇。

    新北市老人公寓提供八十個房間，等候入住者大排長龍。（記者翁聿煌攝）

    新北市老人公寓提供八十個房間，等候入住者大排長龍。（記者翁聿煌攝）

