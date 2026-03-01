《追思228》花蓮101歲受難者︰不讓傷痛再發生

花蓮二二八受難者廖丙盛（坐輪椅者）出席追思活動，提到有些記憶不會忘，說出來希望這段歷史有人記得。（記者花孟璟攝）

花蓮二二八事件七十九週年追思音樂會，昨天在花蓮縣和平廣場舉行，唯一出席的受難者一〇一歲廖丙盛，當年是富里國小教師，遭逮捕刑求一個月。廖丙盛表示，人生「有些記憶從未離開過他，有些記憶一輩子不會忘記」，說出來希望這段歷史有人記得，不要讓傷痛再發生。

廖丙盛遭刑求 唯一念頭活著回家

一九四七年二二八事件發生期間，受難者廖丙盛在花蓮縣富里國小任教，因參與青年自衛隊，維持地方治安，同年四月初遭逮捕，羈押約一個月，並遭刑求。

有些記憶從未離開 一輩子不忘記

今年唯一出席二二八活動的受難者，對於曾遭刑求、灌水等痛苦過程，廖丙盛沒有多說，在兒子和兩個孫女陪同下來到會場，他說，他已經一〇一歲，活到這年紀很多事情都看淡了，但「人生有些記憶從未離開，有些記憶一輩子不會忘記。」

兒子廖建智說，父親當時只是一名老師，有天半夜被急促敲門聲驚醒後帶走，當時支撐父親活下去唯一念頭是「我要活著回家」。

被釋放後廖丙盛返家如常生活，甚至不曾跟家人提起。「多年來選擇沉默不是因為不痛、不是因為忘記，而是希望孩子平安長大，安心讀書、工作，不必背負恐懼、活在過去的陰影」，直到獲得平反才講出來，希望這段歷史有人記得，但不是為了仇恨而記得，是為了不讓悲劇重演。

追思音樂會上包括花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義，縣長參選人國民黨游淑貞、無黨籍魏嘉賢、議長張峻則由議會人員代表，廖丙盛在眾人簇擁下敲響二二八和平鐘，並在紀念碑前獻花；東華附小弦樂團、明恥國小國樂團、中正國小直笛團及國風國中國樂團共同參與紀念演出。

