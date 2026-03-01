北台中贈樹苗 何欣純：打造綠意城市

立委何欣純（左三）、江啟臣（中）、立委楊瓊瓔（左一）在扶輪盃公益馬拉松賽同台鳴槍。（記者張軒哲攝）

昨日二二八台中市有許多活動，民進黨台中市參選人何欣純、國民黨立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔三人行程滿檔，何欣純參加北台中聯合贈苗時表示，當選市長後會持續推動這項有意義的植樹活動，讓台中成為一個綠意盎然的美麗城市。

何、江、楊公益馬同台鳴槍

何欣純、江啟臣、楊瓊瓔繼前天在東勢丁粄節同場後，三人昨天一早在西屯扶輪盃公益馬拉松賽同台鳴槍，接著出席二二八和平紀念追思會，較勁意味濃厚。

中部地區最大規模的贈苗活動，昨在大甲體育場舉行，清晨就有民眾來排隊領苗，有全家大小一起出動的，也有祖孫三代手牽手來參加，場面盛大，一個多小時八三〇〇株樹苗就全數送完。

何欣純昨至大甲參加贈苗活動時表揚五位領苗木，並種植超過十年以上的植樹楷模民眾。何欣純表示，每年三月是植樹月，甲安埔希望協會理事長吳敏濟擔任議員第一年就開始舉辦贈苗活動，已持續十六年，贈出的樹苗超過十一萬株，看到那麼多民眾踴躍來領樹苗，可見植樹已蔚然成風，許多鄉親都明顯感受到空氣品質與社區景觀的改善，當選市長後，將推廣到全台中市，大家一起種樹愛地球。

