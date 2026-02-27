（新北）萬金杜鵑前進101 打造粉色溫室

新北花Young101」展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑。（記者黃子暘攝）

新北萬里、金山杜鵑與特色花卉前進台北一〇一，即日起「新北花Young101」將展出奪得多項國際大獎的萬金杜鵑，現場也會展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物，自三月十四日起的週末開設收費手作體驗課程，展期至四月十九日，民眾可欣賞花農、青農、藝術家、企業與市府協力推動的精品級花卉盛宴。

農業局指出，「新北花Young101」展覽將在台北一〇一的四樓都會廣場，展期分兩階段，即日起至三月二十二日由榮獲十八項國際大獎的萬金杜鵑率先登場，展出以鋼構工藝結合杜鵑粉色意象打造的粉色溫室，及農業部桃園區農業改良場與「杜鵑博士」柳枝芳自行育種的新品種杜鵑；三月二十三日至四月十九日，將陸續由繡球花、多肉植物等特色花卉接力展出，花展期間現場也會展售新北農特產。

新北市青年農民聯誼會長許元耀表示，登上台北一〇一，不僅拓展銷售通路，更代表新北青農創新與產品品質已具國際水準，與世界一流品牌並列。

農業局說，新北萬里及金山區是國內重要杜鵑花產區，年產量約六〇〇萬株，盼藉這次展覽讓國際看見新北特色農產，詳細資訊可追蹤「新北市農業局─稼日蒔光」臉書粉絲團，或至萬金杜鵑官網查詢。

