（新北）淡水、石碇賞櫻趣 楓樹湖尋木蓮花

天元宮今年過年除夕花況，被滿山盛放的櫻花包圍。（新北市觀旅局提供）

天元宮粉色花海環繞廟宇 三芝三生步道水岸田園好風光

今天開始二二八連假，目前正是北海岸最療癒的季節，新北市政府推薦「淡水楓樹湖步道、天元宮最美櫻花廟及三芝三生步道」黃金三角組合一日遊行程，可賞木蓮花和櫻花及自然生態多元體驗。石碇區二格道路、北四十七線及四十七之一線沿線的山櫻花也陸續綻放，民眾可以把握花期，安排健行與賞花的春日小旅行。

請繼續往下閱讀...

楓樹湖浪漫粉紅泡泡 千株木蓮花盛開

市府觀光旅遊局指出，楓樹湖步道位於淡水楓樹湖社區，是全國唯一大面積栽種木蓮花的秘境，農曆年前後至三月盛開，有上千株木蓮花形成粉紅泡泡般的花海，搭配周邊茶花、山櫻花、百年茄苳老樹等景點，景色繽紛浪漫，步道坡度平緩，適合親子旅遊或輕鬆健行。

鄰近的無極天元宮則是道教信仰聖地，也是北台灣知名賞櫻與祈福勝地，「無極真元天壇」雄偉壯觀，園區種植大量屬山櫻花的緋寒櫻，以及吉野櫻盛開，花色由淡粉漸轉白，粉白花海環繞殿宇，古色古香，健行賞花之餘，也能祈福平安。

三生步道位於三芝區大坑溪沿線，粉嫩的櫻花沿著步道綻放，結合濕地水岸、生態綠廊與在地農村景觀，沿途可欣賞多樣鳥類、水生植物與田園風光。淡水、三芝這三處景點成為北部民眾春季出遊的熱門組合。

石碇二格登山健行 遠眺水庫、千島湖

此外，綠美化環境景觀處指出，石碇二格一帶向來是新北市知名賞櫻路線之一，其中二格公園位於北宜路四段卅號（北宜公路約廿三公里處），四周群山環繞、視野遼闊，沿著二格道路及二格山登山步道前行，來回約四公里，不僅能漫步在櫻花夾道的步道中，還能登高遠眺翡翠水庫與千島湖景色，天氣晴朗時甚至有機會欣賞雲海美景，是賞花、健行與拍照一次滿足的人氣路線。

除了自由賞櫻外，石碇區公所今天將舉辦「櫻粉森呼吸」健走闖關活動，讓民眾在粉色花海中放慢腳步、親近自然，感受石碇山城的春日魅力，活動詳情可至石碇區公所網站查詢。

三生步道去年櫻花綻放時，如粉色長河。（新北市觀旅局提供）

石碇二格山櫻綻放形成美麗櫻花夾道，增添明媚春色。（新北市綠美化環境景觀處提供）

淡水楓樹湖步道上，木蓮花在微風中輕輕綻放，為山林添上一抹靜美。（新北市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法