    首頁 > 生活

    今蘇花南下易塞 明天上午車潮多

    2026/02/27 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    今天二二八連假第一天，蘇澳往花蓮的蘇花路廊因瓶頸路段車流多容易塞車，南下首波車潮將提前，公路局提供今年車潮預估攻略，提醒民眾多利用非尖峰時段，或改搭國道客運，連假期間開放大客車行駛路肩。

    提醒避開尖峰 或改搭國道客運

    公路局指出，依往年經驗，二二八連假首日，南下全天車次估計有一萬三千輛次，第一波車潮清晨湧現，為了提高蘇花路廊的運能並減少壅塞，今天上午五點就開放大客車行駛蘇花改路肩、禁止廿一公噸以上大貨車通行，管制時段從清晨五點持續到傍晚五點，此外，明天廿八日上午七點到十一點；後天三月一日中午十二點到傍晚六點，也都是公路局預估車流量最大的時間，皆雙向管制。

    後天收假 北上午後車流量大

    公路局表示，三月一日收假日當天，北上車流預估總量也是一萬三千輛次，車流估計上午十點起湧現，車潮將持續到晚上七點。依照過去經驗，走台九丁不會比較快，車程時間反而會多花半小時，建議仍以台九線蘇花改為主要路線。

    如車流較預期增加，公路局也將依照車流程度適時啟動遊覽車、公路市區客運等大車時段性行駛路肩，民眾可在LINE搜尋公路局東分局的官方帳號「蘇花即時通」，掌握蘇花路廊最新的交通通阻訊息。

