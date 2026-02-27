蘇澳水災募款千餘萬 3/3撥款1472戶

去年鳳凰颱風襲台，宜蘭縣蘇澳鎮遭重創，釀十五年來嚴重水患；鎮公所的捐款專戶累計募款一一五〇萬元，預計三月三日元宵節，撥款給淹水高度超過卅公分的一四七二戶受災戶，每戶發放六千八百元慰問金。

每戶發放慰問金6千8

蘇澳鎮公所指出，募款專戶成立後依法成立委員會，針對專戶募集經費管理、善款發放方式進行討論，最終決議專戶善款慰問金發放，以受災時淹水高度達卅公分以上，且於去年十二月十日前送申請者為受惠對象，民眾無須再提申請，由社會課依受理案件建置撥付清冊撥款。

公所表示，每戶發放六千八百元慰問金，併同每筆轉帳手續費卅元，首批撥款總額約一千萬元，元宵節當日入帳，有一四七二戶受惠，另即日起也放寬受助對象，設有管理委員會的公寓大廈或有對外開放營業攤位等，有淹水卅公分以上情形，餘款會發放第二批次慰助金，由里幹事及市場管理員主動勘查與受理。

蘇澳水災捐款專戶善款來源，包括一般民眾以及蘇澳進安宮捐贈二百萬元、鎮公所仁愛基金專戶捐贈五百萬、信大水泥捐贈六十萬，還有來自日本姊妹市石垣市及館山市民合計近六十萬元捐款。鎮長李明哲說，感謝各界的捐助，承載國內外善心人士對蘇澳的愛心，公所會嚴謹執行專款專用原則，補助受災戶與家園復建。

