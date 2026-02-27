台灣燈會3月7日TEAM TAIWAN大遊行 30團隊演出

「TEAM TAIWAN 大遊行」有各個表演團體參與。（記者林宜樟攝）

「二〇二六台灣燈會」將於三月三日在嘉義縣登場，適逢「二〇二六世界棒球經典賽」開打，中華文化總會與嘉縣府預定三月七號晚間舉辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，集結紙風車劇團、日本青森睡魔燈籠等卅組國內外團隊，逾千人表演隊伍接力演出，希望透過盛大遊行吸引更多民眾觀看燈會。

分4主題 博愛路及信義一路口定點演出

嘉義縣長翁章梁、文化總會秘書長李厚慶及日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等人，昨公布大遊行隊伍分為「光躍台灣．點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」、「與世界交朋友」四大主題。

請繼續往下閱讀...

由紙風車劇團帶領「雨馬」及朴子太子龍獅戰鼓團為遊行隊伍打頭陣，接續為嘉縣傑出表演團體、地方創生及社區藝文發展組織等。

翁章梁說，嘉縣四月將辦全中運，全中運吉祥物「Q寶」與「蛙寶」與中華職棒應援團及在地不同年齡運動社團也會參與行列，呼應「全民運動」風氣。

文化總會邀請日本青森睡魔師團隊駐點嘉縣製作台灣限定睡魔燈籠，也將加入遊行，與Bloco Força 弗莎巴西打擊樂團、印證幸福文化交流舞蹈團、BMG巴米藝術團、李宛儒中東文化藝術團、西川淑敏舞踊知家及德島縣阿波舞協會進行展演。

大遊行三月七日晚上六點四十五分從燈會展區博愛路出發，沿信義一路、太子大道繞行，遊行路線全長將近一公里，隊伍將在博愛路及信義一路口進行定點演出，睡魔燈籠在信義一路及太子大道路口停駐讓民眾合影留念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法