    首頁 > 生活

    吳姍霓助洗腎伯善舉 雲林巨人高中表揚

    2026/02/27 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    校長徐秀慧（右）在學校升旗典禮時公開表揚吳姍霓（左）的善舉。（巨人高中提供）

    雲林高中女學生吳姍霓前天下午放學騎腳踏回家路上，看見一名要去洗腎的阿伯疑似身體不適長褲掉到小腿、鞋子也掉了，她停下車上前幫忙他把褲子拉好，還蹲下身要幫對方穿鞋，過程有民眾目睹錄影PO上社群，感動逾百萬人，大讚女學生是「天使化身」，校方昨天也公開表揚她的善舉。

    有網友在Threads上PO出吳姍霓街頭助人影片，並留言「社會就是這麼溫暖」，看到網友熱議稱讚女學生善舉，再留言指，「看到第一時間腦海浮現不是別的，而是希望哪天自己的家人在外有困難，也能遇到願意出手相助的好心人」。其他網友也留言，「看了好想哭，愛心天使下來」、「人間菩薩」、「根本是天使」，還有很多人建議學校表揚、也有人要包紅包給獎學金及送她腳踏車。

    吳姍霓就讀巨人高中三年級，校長徐秀慧指出，前晚學校得知，許多老師看到影片都讚賞姍霓勇敢有愛心，學校昨天也公開表揚，頒發獎狀及記功獎勵，讓全校師生一同見證這份溫暖與榜樣力量。

    吳姍霓受訪說，看到阿伯在路旁很無助，當下沒有多想就上前幫忙，未來想當一名護理師，幫助更多人。

