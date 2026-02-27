為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    漏水、腐蝕 西螺東市場修繕年底完工

    2026/02/27 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣歷史建築之一西螺東市場，牆面油漆脫落，還有漏水問題，文化部補助鎮公所辦理修繕。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣歷史建築之一西螺東市場，牆面油漆脫落，還有漏水問題，文化部補助鎮公所辦理修繕。（記者黃淑莉攝）

    文資局補助406萬 整修亭子腳梁柱、立面牌樓及店鋪牆面油漆等

    西螺東市場修復活化成為地方重要觀光景點，這幾年木構建築體出現漏水、油漆脫落、梁柱腳腐蝕等情況，文化部文資局核定修繕，工程昨日開工，預計今年底完工。文資局長陳濟民表示，文化部會持續協助把西螺的文資場域整合起來，帶動西螺觀光產業及商機。

    2010年中央助活化 成在地重要景點

    西螺鎮長廖秋萍指出，西螺東市場位在延平老街上，見證西螺發展，為雲林縣府登錄歷史建築，二〇一〇年在立委劉建國協助下，獲中央補助二二五〇萬元修復保存，公所活化再利用，吸引許多民眾造訪。

    廖秋萍說，修復活化至今十五年，部分店家反應走廊有漏水、牆面油漆脫落，還有木構梁柱有腐蝕，憂心危及遊客及建築安全，公所去年透過縣府提報修繕計畫獲文化部文資局核定。

    陳濟民出席昨天開工典禮指出，東市場對西螺民眾是重要又有感情的地標，整修後對西螺老街發展有很重大影響，這次文化部核定西螺東市場修繕計畫經費六六〇萬元，文資局補助四〇六萬元，公所自籌二五四萬元，工程內容有亭子腳梁柱修繕、立面牌樓及店鋪牆面油漆與修復、屋頂漏水改善等，預計年底完工。

    劉建國盼串連文資場域帶動觀光

    劉建國表示，西螺東市場早期在清代因位在渡船頭驛站附近，南北商旅匯聚在市後街一帶而成為市集，是西螺重要商業交易中心，二〇一〇年地方爭取修復保存且活化，在公所用心運營，已成為西螺重要觀光景點，也感謝文資局支持這次修繕計畫，西螺轄內還有多處文資場域，期盼文資局能持續協助串連，展現西螺小鎮的生命力。

