鹽水蜂炮3座40尺主炮城 元宵開炸

鹽水蜂炮活動三月二日登場，今年約二〇〇座炮城連兩天開炸，三座四十尺主炮城將於三月三日元宵節在鹽水國中操場施放，為鹽水蜂炮掀起高潮。

市府昨在鹽水武廟舉行宣傳記者會，市長黃偉哲、鹽水武廟管理人林益仁與主委翁再進等各界人士與會，黃偉哲說，鹽水蜂炮名列世界三大民俗活動之一，每年都吸引大批國內外遊客參加，鹽水除蜂炮，還有月津港燈節，以及很多美食小吃，鄰近新營區有波光節、後壁區有國際蘭展，可順道一遊。

請繼續往下閱讀...

鹽水蜂炮的由來是因為過去發生疫情，信眾向關聖帝君請示後，在元宵節燃放鞭炮並遶境至天明，遶境結束後疫情就此消失，地方感念神恩，將傳統延續至今。今年鹽水蜂炮遶境三月二、三日從鹽水武廟出發，三月三日元宵節當天分為五條路線，只要掃描QRcode就能掌握神轎的即時動態，跟著神轎走就可體驗犁蜂炮的刺激。

南市消防局鹽水分隊昨日也在現場示範參加蜂炮活動的安全穿著，包括整體服裝應以非可燃性材質為佳，從頭部全罩式安全帽、脖子包覆棉質圍巾、戴口罩、棉質手套、棉質或牛仔厚外套及長褲、棉質襪子與平底鞋，犁蜂炮時距離炮城至少十公尺，以確保安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法