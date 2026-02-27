228連假遊台南 看水豚寶寶、採草莓

天氣炎熱，台南善化草莓大量成熟，紅色果實垂掛，宛如「草莓瀑布」。（記者劉婉君攝）

台南安平的百年古蹟園區「安平出張所」水豚寶寶「糯米」誕生報到，可愛的水豚寶寶萌翻安平，連日來吸引不少民眾前往朝聖拍照。南市觀旅局表示，二二八連假，歡迎全國民眾來台南旅遊，親眼看看真實版呆萌水豚寶寶「糯米」。

南市觀旅局表示，可愛的「糯米」是水豚爸媽「大麥與栗子」愛的結晶，春節期間於安平出生，取名「糯米」，象徵柔軟、團圓，寓意「把一家人黏在一起的小寶貝」，為園區增添濃濃喜氣與溫馨氛圍。

請繼續往下閱讀...

億載國小與東興洋行串聯168公尺燈區

為慶祝這位新生萌主誕生，安平出張所攜手億載國小與東興洋行，在兩棟百年建築間打造長達一六八公尺的「和洋古蹟百歲慶新生燈區」，由孩子們親手彩繪花燈，點亮古蹟夜色，也為元宵佳節增添溫暖光彩。春日走一趟安平，不只能感受古蹟之美，更能被「糯米」的可愛融化，療癒滿滿。

觀旅局建議順遊古蹟景點 嚐美食

觀旅局長林國華表示，推薦民眾規劃順遊行程，可前往頑皮世界野生動物園，與真實版呆萌水豚拍照，再回到安平出張所探訪水豚寶寶「糯米」，串聯安平老街、美食與古蹟景點，安排二天一夜或三天二夜的小旅行，支持在地店家，品嚐台南特色美食。

6家草莓園大量成熟 採果8折優惠

另，善化區草莓受到近來氣候炎熱影響，大量成熟，草莓園內紅澄澄一片的果實，農民形容是「草莓瀑布」。二二八連假今天開始，善化六家草莓園宣布採果體驗同步提前打八折，歡迎親子同遊。

溫馨草莓園業者黃瑞芳說，草莓生長適宜溫度為攝氏十八至廿二度，元月因冷氣團接連報到，草莓成熟慢，但農曆過年以來天氣變熱，一度還吹起南風，草莓同時間大量成熟，今年草莓產期可能會提早在三月底結束。

善化區公所每年都會串聯區內六家草莓園舉辦草莓季，活動期間並提供採果八折優惠，今年活動雖然預計三月七日登場，但六家業者決定提前在二二八連假即祭出八折優惠，吸引遊客前往體驗採果，包括台一線沿線的溫馨、美裕、晴光、大安、南科等五家草莓園，以及中正路六九一巷的晴空無毒草莓園。

安平出張所水豚寶寶「糯米」於春節期間誕生。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法