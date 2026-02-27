為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    經典賽台日大戰 投市、埔里現場直播

    2026/02/27 05:30 記者陳鳳麗／南投報導

    WBC世界棒球經典賽的台日大戰，全台球迷關注，繼日月潭風管處宣布在伊達邵碼頭直播後，南投市公所和埔里鎮公所號召民眾一起為台灣隊加油，南投市三月六日下午六時在南投高商前的三和三路封街直播，埔里鎮則在埔里鎮立綜合球場室內架設大螢幕直播比賽。

    WBC世界棒球經典賽開打進入倒數計時，三月六日的台日大戰被視為最夢幻的球賽，繼日月潭風管處宣布在日月潭伊達紹邵碼頭架設大螢幕直播後，南投市公所和埔里鎮公所也決定號召南投和埔里的球迷，到公所直播球賽現場，一起為台灣隊加油。

    南投市公所表示，三月六日的直播派對，地點在南投市三和三路，即南投高商前的T字路口，下午五時就開始封街，球迷到場後可現場打卡，公所將會送拉拉棒和五十元攤商折價券，名額只有二百名，會在下午五時三十分開始發放，六時即開始直播球賽。

    埔里鎮的台日大戰直播地點，設在室內的埔里鎮立綜合球場，民眾觀看直播可以不受天候的影響。鎮長廖志城昨日也在臉書公布訊息，請鎮民全家一起到場為台灣隊加油。

    張嘉哲和廖志城都請民眾三月六日把時間空出來，把嗓子準備好，現場一起集氣一起吶喊，為台灣隊高聲加油，享受熱情熱血的夜晚。

