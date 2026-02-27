台中旱溪邊坡遭濫倒 「平台藏垃圾」鎖定2嫌

台中大里吉善路旁的旱溪廢河道邊坡，遭人傾倒大量裝潢廢棄物。 （記者陳建志攝）

台中大里區旱溪廢河道邊坡驚見大量建築裝潢廢棄物，還以水泥舖面與塑膠棧板搭建「平台」刻意掩蓋，台中市議員張芬郁憂豪雨恐釀坍塌、堆置木材恐引發火警，怒批不肖業者破壞環境、罔顧公共安全，全案目前已由保七警方接手偵辦，掌握兩名嫌疑人身分，其中一人已到案，另一人拒不配合，正持續追查中。

河道旁被木板與鐵皮圍成高牆

事件地點位於台中市大里區吉善路、靠近旱溪的邊坡地帶，地方人士指出，去年起就常見不明車輛頻繁進出，並飄出焚燒異味，隨後河道旁被木板與鐵皮圍成高牆遮掩，春節期間更傳出施工聲響，年後居民查看，赫然發現邊坡竟鋪上水泥，並以塑膠棧板搭建平台。

平台下方堆滿木板、角材、碎磁磚

台中市議員張芬郁日前接獲陳情，會同居民到場勘查，張芬郁說，眾人搬開棧板驚見下方堆滿木板、角材、碎磁磚等裝潢廢棄物，數量驚人，旁邊廢棄工寮也遭傾倒磁磚殘骸，甚至設有簡易廁所疑將糞水排入溪床，痛批邊坡遭破壞恐影響水土保持，若遇豪雨恐致滑動坍塌，而大量可燃廢料堆置，一旦失火後果不堪設想。

1人已到案說明 1人拒不配合

台中市環保局表示，早在去年九月接獲檢舉後即展開追查，並將案件移送偵辦，待司法程序終結後將要求行為人清除廢棄物，同時加強巡查，防堵再犯；保七總隊第三大隊中區中隊則指出，本案已掌握兩名涉案人身分，其中王姓嫌疑人已到案說明，另名姚姓嫌疑人經多次通知仍拒不到案，正持續追查中，現場另涉竊占國有土地，已行文向財政部國有財產署調閱地籍資料補強證據鏈，待相關資料蒐證完備，將儘速移送台中地檢署偵辦。

台中大里吉善路旁的旱溪廢河道邊坡，遭人傾倒大量裝潢廢棄物，還以塑膠棧板搭建平台掩蓋 。 （記者陳建志攝）

