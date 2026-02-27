耕耘機上路遭撞 挨罰還被查扣

新竹縣七十二歲代耕農范振財在多年前花三十幾萬買入的二手耕耘機被徐姓老農開上路，卻慘遭後方機車騎士追撞，被員警查出耕耘機既沒農機號牌也沒使用證，不僅被罰三千九百元，耕耘機還被查扣且將沒入！他還另面臨違約無法耕作，只好向高等行政法院訴願求救。

地方對此議論紛紛，普遍覺得范振財是最大「被害人」，因為他的農機被馮姓騎士追撞，事發駕駛人是徐姓老農。儘管警方肇事初判表載明徐姓老農沒有肇事責任，但卻因農機沒有「身分證」，范振財須受罰、農機還要被查扣和沒入，比有些酒駕者安穩行駛於路上卻被人自後追撞而面臨刑罰還要冤。

縣府農業處表示，農民使用農業機械依規須透過公所申請使用證。農用曳引機等四輪或四輪以上具動力、可行走道路的膠輪式農機所有人，辦使用證時也應一併申領農機號牌，農機才能上路。新竹區監理所表示，從員警告發資料顯示，范振財的耕耘機沒有號牌和使用證，被認定是拼裝車而被依規開罰、沒入。

這起事件發生於去年十月中，六十多歲的徐姓老農開著耕耘機沿台三線南下收工返家，後方機車騎士追撞農機，徐姓老農報警處理，引發這起案外案。

