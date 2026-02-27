竹縣推動客語 加碼獎勵老師、學校

新竹縣推動客語為通行語，獎勵學童學客語、參加認證，今年起獎勵推動有功的老師和學校。 （記者黃美珠攝）

鼓勵學生參與認證 老師推動有功可記功 通過率達標也有獎勵

新竹縣積極推動客語成為縣內通行語，今年加碼一七五〇萬，除持續鼓勵縣內學子學習客語且踴躍認證，給各校訂下不同KPI（關鍵績效指標），今年在原有補助校方參加認證所需的報名、交通、保險、工作費用，並獎勵認證通過學生外，新增對老師個人和校方的獎勵。

今年預算增加1750萬

縣府民政處長陳建淳說，過去他們推動客語認證是鎖定獎勵學生，去年因此編列八百萬的預算去執行，今年起也獎勵老師個人和學校，總預算因此增加到二五五〇萬。其中學生只要參加客語課程出席率八成以上、完成測驗且無缺考，就可獲三百元的到考獎勵金；通過基礎證者獲獎一千元，通過高級認證的則有一萬。

而學校承辦人、老師推動有功者，可獲工作費、加班費、指導獎勵金，達成學校KPI者還有機會獲得記功一次。

至於獎勵學校的作為有三項：只要學生團報認證人數達五人就有三千元，最高報名人數六十一人就獎勵一萬元。

其次，團體通過認證的通過率有五成的學校，獎勵金可獲「四百元乘以團體通過人數」的金額；通過率七成六以上的則是「一千元乘以團體通過人數」。最後就是年度獎勵，給全年認證通過率一成五以上的學校五千元，通過率三成六以上的學校一萬元。

縣府鼓勵廣開輔導班

縣府教育局統計去年最後一季，縣內中、小學共一一八三名學生通過客語認證，通過率兩成七，縣內現有卅一校開四十二個客語輔導班，他們將鼓勵各校儘速廣開輔導班，以爭取六月達成六千名學生認證過關的目標。

