八德3/2起 新增2條公車路線

桃園市八德區三月二日起增闢兩條試辦公車路線，都由統聯客運負責營運，全程循環線行駛模式，採市區公車里程計費，適用TPASS通勤月票，其一是「12大湳長庚幹線公車」，從八德到林口長庚醫院，平日往返十班次，持桃園市民卡免費，另一條是「728八德轉運站—捷運三重國小站」，平日往返六班次，讓民眾可轉乘捷運中和新蘆線。

方便就醫、轉乘至三重

「12大湳長庚幹線公車」自八德區溪濱公園站出發，沿建德路、豐德路、介壽路、義勇街及和強路進入八德轉運站，再走國道二號銜接國道一號，停靠林口長庚醫院站，開抵桃園長庚轉運站後原線折返，總里程約六十三．五公里，方面民眾就醫及轉乘國道客運。

市府交通局張新福局長說，八德轉運站除了現有713、715、716及717路線，至捷運永寧站轉銜捷運板南線前往雙北各地，新增「728八德轉運站—捷運三重國小站」，自八德轉運站出發，行經國道二號及國道一號，停靠桃園經國轉運站後，再沿國道一號至捷運三重國小站後返回，總里程約七十七．六公里，服務民眾跨區、跨縣市交通需求，試營運期間規劃平日往返六班次，持市民卡享公車「買一送一」票價優惠。

民眾可至桃園市公車動態資訊系統（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP，即時掌握公車資訊。

