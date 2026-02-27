為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁 > 生活

    中壢鬧區之肺 中正公園改造開工

    2026/02/27 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市府斥資約六千五百萬元辦理「中正公園整體景觀環境改善工程」。圖為完工示意圖。（桃園市府提供）

    桃園市府斥資約六千五百萬元辦理「中正公園整體景觀環境改善工程」。圖為完工示意圖。（桃園市府提供）

    桃園市中壢區中正公園堪稱中壢鬧區之肺，市府去年八月間完工啟用中正公園地下停車場，紓解市中心停車空間不足的問題，再斥資約六千五百萬元辦理「中正公園整體景觀環境改善工程」，以「高齡友善、親子共融、以人為本」為核心理念，整合自然、文化、休憩功能，建置特色遊戲場、高齡友善體健設施、療癒花園、無障礙動線等，預計明年完工，將以嶄新風貌重現及提供民眾遊憩。

    斥資6500萬 打造多功能綠地

    市長張善政昨天主持開工典禮時表示，市府去年啟動老城區改造計畫，全面盤整更新街道景觀、公共設施、綠地系統等，其中，公園優化是提升民眾生活品質的重要環節，去年展開五座「全齡友善主題特色公園」改善工程，包括中壢中正公園。

    市府工務局簡報，中壢區中正公園面積約五．二九公頃，鄰近中壢火車站、六和商圈、新街溪，是舊城區重要綠節點，但是設施老舊、空間使用效率不彰，為此啟動四大主軸改善工程，以「綠野呼吸」適度移除或移植既有喬木，釋放開闊草皮空間；「律動心靈」透過自然療癒與健身設施，來延緩老化並促進社交與健康；「光影交響」打破阻隔設施並導入日光及人流；「童樂韻律」利用自然鬆填材料作為遊戲場地坪，以兼具多感官體驗與多功能遊具。

    張善政說，工程分兩期施作，第一期配合參加「二〇二六台灣設計展在桃園」，預計今年七月底完工，第二期則於明年三月間完工，期盼改善工程能為老舊公園注入新生命，打造兼具生態、休憩、共融等多元功能的綠地，即使在城市核心，也能提供民眾舒適宜人的活動空間。

