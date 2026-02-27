為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《慶元宵》後龍攻炮城連3天 竹南炸邯鄲

    2026/02/27 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣後龍慈雲宮慶元宵，三月一日至三月三日攻炮城，民眾可挑戰拿金幣。（記者蔡政珉攝）

    苗栗（火旁）龍系列活動已展開，逾兩百年歷史、列苗栗無形文化資產的後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」，將於三月一日至三月三日晚間六點半登場，二月廿八日則有演唱晚會先行暖身；縣內另一重點元宵民俗活動竹南「炸邯鄲」，則將於元宵當天晚間依往例舉行。

    慈雲宮指出，今年「攻炮城」新增晚會節目，邀請知名藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗於二月廿八日傍晚五點半在慈雲宮廟前廣場主持節目，並有眾多藝人帶來精彩表演。

    攻炮城重頭戲，將於三月一日至三月三日晚間六點半舉辦，民眾可挑戰拿金幣、家電等大獎。

    「攻炮城」活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈豐富。

    縣內另一重頭戲竹南「炸邯鄲」，則將在元宵節當天熱鬧登場，主辦單位中港慈裕宮主委陳萬典說，屆時將依往年規模舉辦，讓炮火炸旺，希望把好運、財運留給鄉親。

    竹南炸邯鄲又稱「造佛」，是當地傳承百年的民俗傳統，相傳能驅疫避邪、迎接財運，連年由三百多年歷史的國定古蹟中港慈裕宮舉辦，有別於台東以肉身坐轎被炮炸，竹南則是由打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺接受炮仗洗禮。

