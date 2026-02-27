《台北燈節》西門展區 8米Baby Molly主燈點亮

台北燈節西門展區的Baby Molly主燈26日晚間亮燈。（記者孫唯容攝）

與中國品牌泡泡瑪特合作引爭議 致北市主角變配角

今年台北燈節打造「雙展區、雙IP」策展，西門町展區與中國品牌泡泡瑪特合作，以六個人氣IP最新的馬年造型打造五座燈組，昨晚市長蔣萬安點亮高達八公尺的Baby Molly主燈，現場響起輕柔的音樂，並噴發泡泡的七彩光影，顯露夢幻氛圍。雖然隔天適逢二二八連假首日，但點燈後現場人潮不多，民眾較多佇足在泡泡瑪特燈區，中華路一段上的燈飾，行人多一閃而過。

6個人氣IP馬年造型 打造5座燈組

西門展區六大IP燈組皆以馬年限定造型呈現，除了Baby Molly主燈展臂迎接民眾外，還有六公尺高的青花瓷款星星人燈組，坐落於捷運西門站六號出口上方，打造燈組與地景結合的特色。

沿著成都路往中華路的方向，可以看到Hirono小野與LABUBU兩組燈組，Skullpanda與DIMOO的燈組融合台北元素，可以看到貓空纜車、兒童新樂園、大湖公園等地景。除了Baby Molly主燈、LABUBU受關注，其餘燈飾討論熱度不高。

不過今年與泡泡瑪特合作引發爭議，外界質疑泡泡瑪特為中國品牌，導致北市主角變配角，主體性遭忽略，但是觀傳局認為，六個人氣IP都具有國際知名度。

觀傳局表示，西門展區也推出傳統花燈、在地特色燈組、藝術家燈組，包含中山堂廣場展出近一〇〇件全國競賽傳統花燈，在地宮廟以及企業也有祈福、招財等喜氣的主題燈組。

