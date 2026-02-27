為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《育兒減少工時》勞動局︰政策為示範 明年編預算

    2026/02/27 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市長蔣萬安突然在前天宣布推動「育兒減少工時」計畫，政策宣布後，府內基層接到「非常非常多電話詢問政策細節」。前北市府員工更透露，「業務科電話被打爆，沒時間上廁所又被罵到狗血淋頭。」另外，社會也批評北市府僅編列五百五十萬元，每個人補助上限僅一萬五千元，每間公司又有十萬元上限，根本僧多粥少。針對這些批評，北市勞動局長王秋冬沒有直接回答，僅說「預算執行會調整」，強調政策為「示範性質」，明年才編列正式預算。

    每人上限1萬5 每間公司補助10萬

    王秋冬表示，若申請公司眾多，將會動用第二預備金支應，不會有「不夠」之說。而市府發言人李政軒解釋，計畫要求企業要給全薪，若申請人數超過上限，多出的部分要看企業願不願意補，「這項計畫本來就是鼓勵企業自願參與，企業一定會清楚評估後決定。」

    局長︰可動用二備金支應 不會不夠

    外界批評政策在沒有預告或宣傳的狀況下公布太草率，王秋冬表示，許多企業人資與民眾皆主動打電話詢問政策細節，包含具體施行方式與計畫內容。針對大量電話詢問，市府已於官網上架「專區」，提供計畫內容與懶人包供大眾參閱，後續也會舉辦企業說明會，並主動寄送申請表件或與企業進行溝通協調。

    至於對有意申請或有需求的企業、家戶數或是人數等實際數據是否有落實調查？王秋冬與勞資關係科長楊倍瑜均表示：「沒有調查。」李政軒則緩頰表示，政策就是先求有再求好。

